Por SINTERO

Publicada em 19/11/2026 às 08h18

Na manhã desta quarta-feira (18), membros da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) estiveram reunidos com a equipe de transição da área da educação do governador eleito Marcos Rogério para apresentar as principais reivindicações da categoria para o próximo governo estadual.

Entre as pautas apresentadas, estão:

Implementação do piso salarial para os técnicos educacionais;

Valorização da carreira do magistério com remuneração superior ao piso nacional;

Ampliação dos percentuais de gratificação por titulação em pós-graduação, mestrado e doutorado;

Correção da diferença salarial entre os técnicos educacionais dos níveis N1 e N2;

Implementação da gratificação de unidade escolar para os secretários de escola;

Retirada da contribuição previdenciária dos aposentados, com a solicitação de que a medida seja adotada nos primeiros 100 dias de mandato;

Correção anual dos valores das gratificações de docência, unidade escolar e escola integral;

Aumento dos valores dos auxílios-alimentação e saúde;

Ampliação do auxílio-deslocamento para os profissionais com remuneração de até seis salários mínimos, considerando a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF);

Extensão da gratificação de unidade escolar ou criação de gratificação específica para os profissionais que atuam nas superintendências e na Secretaria de Estado da Educação (Seduc);

Implementação de políticas de inclusão e composição de equipes com profissionais multidisciplinares;

Agilização da tramitação dos processos de aposentadoria;

Reestruturação da Lei Complementar nº 680/2012, adequando-a às demandas atuais da categoria;

Consolidação de um pacto estadual de enfrentamento à violência nas escolas;

Adequação dos 15 minutos de recreio escolar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a inclusão desse período na jornada de trabalho dos professores. Como alternativa, foi sugerida a redução de 32 para 30 aulas semanais, sem prejuízo aos trabalhadores;

Realização de concurso público para todas as áreas da educação, com convocação imediata dos aprovados;

Reforma das unidades escolares, com urgência na retomada das obras paralisadas e na recuperação das escolas que funcionam em condições precárias em diversos municípios de Rondônia;

Apoio do Governo do Estado para a efetivação da transposição;

Redução da sobrecarga de trabalho imposta aos profissionais da educação pelo preenchimento das plataformas educacionais.

A Diretoria do SINTERO avaliou a reunião como produtiva e destacou a importância de espaços de diálogo como esse para a consolidação de políticas públicas educacionais e a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente durante a construção do planejamento de uma nova gestão estadual.

Ao final do encontro, a equipe de transição assumiu o compromisso de encaminhar as demandas apresentadas ao coordenador da transição, deputado Lúcio Mosquini, e buscar, em conjunto com o SINTERO e a categoria, caminhos para viabilizar o atendimento das reivindicações.

O SINTERO reafirma sua disposição para o diálogo e para a construção de uma educação pública de referência, com infraestrutura adequada e profissionais valorizados. A entidade também reforça seu compromisso com a categoria, mantendo-se atuante e firme na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.