Por SINJUR

Publicada em 19/11/2026 às 08h23

Os filiados podem encaminhar suas perguntas à Comissão até 23/11, às 23h59, pelo e-mail [email protected]. Três delas serão sorteadas e respondidas por todas as chapas no debate de 25 de novembro.

A Comissão Eleitoral das Eleições SINJUR, triênio 2027/2029, convida os filiados a encaminharem perguntas para o debate entre as chapas que concorrem à Diretoria Administrativa do Sindicato. O debate será realizado na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 19h00 (horário local), no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede do SINJUR, na Rua Venezuela, 1082, Bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho.

O evento é aberto ao público presente, até o limite de lugares do auditório, e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do SINJUR no YouTube (youtube.com/@SinjurRondonia). Filiados de todas as comarcas podem acompanhar o debate a distância. A gravação ficará disponível no mesmo canal depois do encerramento.

Um dos blocos do debate é reservado às perguntas dos filiados. A Comissão Eleitoral sorteará 3 (três) perguntas entre as que forem admitidas. Cada pergunta sorteada será respondida por todas as chapas, com 2 (dois) minutos para cada uma.

Como encaminhar sua pergunta à Comissão

Prazo e canal:envie até 23 de novembro de 2026, às 23h59, somente pelo e-mail [email protected].

Identificação:informe seu nome completo e a comarca de lotação.

A quem perguntar:a pergunta deve ser dirigida a todas as chapas e tratar de propostas ou de temas de interesse da categoria.

Tamanho:a pergunta pode ter no máximo 500 caracteres.

Não serão aceitas perguntas anônimas, perguntas dirigidas a uma única chapa ou a um candidato específico, nem perguntas com ofensa pessoal ou com assunto alheio ao processo eleitoral.

O debate será conduzido por um mediador sem vínculo com nenhuma das chapas. Todas as chapas terão o mesmo tempo, e as regras completas estão no Edital nº 001/2026/CE-SINJUR, publicado na aba da Comissão Eleitoral no site do SINJUR. Os presentes deverão fazer silêncio durante as falas dos debatedores.

A Comissão Eleitoral conta com a participação dos filiados para que o debate seja um espaço de esclarecimento das propostas e de fortalecimento da escolha consciente da nova Diretoria.

Comissão Eleitoral das Eleições SINJUR, triênio 2027/2029