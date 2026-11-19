Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 08h20

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO) deu seguimento à pauta de votações em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (17), aprovando importantes projetos de lei enviados pelo Poder Executivo que garantem o reforço orçamentário para áreas estratégicas do estado, como a saúde pública e o fomento ao esporte e lazer.

Entre as matérias aprovadas em plenário destaca-se o Projeto de Lei nº 1520/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1,3 milhão em favor da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU).

Os parlamentares também aprovaram o Projeto de Lei nº 1591/2026, destinando R$ 1,18 milhão para a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), além de requerimentos voltados à valorização das mulheres na sociedade rondoniense.

O deputado estadual Luizinho Goebel participou da aprovação das matérias durante os trabalhos legislativos. O parlamentar permanece ativo nas sessões da Casa de Leis, atuando de forma participativa e votando favoravelmente em projetos e pautas que sejam do interesse direto do desenvolvimento e da população do estado de Rondônia.