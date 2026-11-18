Por Toni Francis

Publicada em 18/11/2026 às 17h03

Faltando pouco mais de dez dias para o encerramento do prazo da segunda etapa da declaração obrigatória de rebanhos, a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril de Rondônia (Idaron) registrou mais de 60% de adesão dos produtores rurais que criam animais suscetíveis à febre aftosa. Do total de declarações realizadas, 37% foram feitas pela internet, por meio do sistema Idaron Online.

A atualização cadastral deve ser realizada até 30 de novembro pelos criadores de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e aves. Durante o período de declaração, a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) fica condicionada à regularização das informações cadastrais. Isso significa que os produtores só poderão movimentar animais para transporte ou comercialização após concluir a declaração do rebanho, exceto nos casos de encaminhamento para abate.

O diretor executivo da Idaron, Licério Corrêa Magalhães, lembra que, com a atualização do sistema Idaron Online, os pecuaristas devem, além de classificar o gado como leiteiro ou de corte, informar o número de nascimentos e mortes registrados desde maio. “Também é necessário indicar a faixa etária dos animais, especificando quantos, dentre os nascidos após a primeira etapa da declaração (maio), têm de quatro a seis meses e quantos têm de um a três meses de idade”, salienta.

Outra novidade é o ajuste automático do total de animais nos rebanhos pelo sistema, a partir das informações sobre nascimentos e mortes fornecidas pelo produtor. Quanto aos dados referentes à faixa etária, caso identifique alguma divergência na classificação dos animais, o produtor poderá fazer a correção necessária.

A Idaron destaca que a atualização cadastral é uma das medidas necessárias para manter o status sanitário de Rondônia como área livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecimento que contribui para ampliar o acesso da produção estadual aos mercados internacionais. O governador Marcos Rocha destacou a importância da participação dos produtores nesse processo.

“Essa é uma parceria muito importante. O produtor sabe que a declaração de rebanhos é uma medida essencial para fortalecer a credibilidade sanitária do estado e abrir novas oportunidades para os produtores. O controle sanitário eficaz depende do conhecimento detalhado sobre onde estão os rebanhos, quantos são e como ocorre a movimentação entre propriedades”, afirmou.

A declaração pode ser feita pela internet, no site oficial da Idaron, ou presencialmente nas Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs). A Idaron orienta os produtores a não deixar a atualização para os últimos dias do prazo, a fim de evitar sobrecarga no sistema e possíveis dificuldades na emissão da GTA.