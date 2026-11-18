Por Jarlana Davy

Publicada em 18/11/2026 às 16h51

Aproximando o atendimento da população e garantindo mais eficiência, comodidade e acessibilidade aos usuários em todo estado, as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) são fundamentais na descentralização dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO). De 2019 a 2026, investimentos em obras, reformas, aquisição de equipamentos, renovação de mobiliário, modernização tecnológica e ampliação de estruturas transformaram as unidades regionais e fortaleceram a prestação dos serviços públicos.

Os investimentos resultaram em unidades mais modernas, acessíveis e eficientes, garantindo mais conforto, agilidade e qualidade no atendimento prestado à população em todas as regiões de Rondônia.

Nos últimos oito anos, o Detran-RO destinou mais de R$ 40 milhões para a construção, reforma, ampliação e modernização das Ciretrans

INVESTIMENTOS

Nos últimos oito anos, o Detran-RO destinou mais de R$ 40 milhões para a construção, reforma, ampliação e modernização das Ciretrans, contemplando melhorias estruturais, novas sedes, adequação de pistas de exames, renovação de mobiliário, equipamentos de informática, sistemas de climatização e veículos operacionais.

O diretor de Engenharia Civil e Patrimônio (Direp), Geovane Ramos explica que, entre as melhorias já realizadas, destacam-se obras de construção, reforma, ampliação e revitalização das Ciretrans em municípios como Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Monte Negro, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira, Nova União, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Guajará-Mirim. “Outras intervenções seguem em andamento, com destaque para as unidades de Santa Luzia d’Oeste e Ji-Paraná, que se encontram em fase avançada de execução, além de Rolim de Moura, Presidente Médici, Urupá, Nova Brasilândia d’Oeste e Alvorada d’Oeste. As melhorias contemplam a modernização das instalações, adequações de acessibilidade e melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos servidores.”

Ambientes e equipamentos modernos tornam o atendimento ao público mais confortável e eficiente

SERVIÇOS ON-LINE

Outro avanço importante foi a modernização tecnológica das unidades. A implantação de leitores biométricos em Ciretrans de todo o estado trouxe mais segurança e agilidade nos processos de entrega de documentos, enquanto serviços digitais, como a Central de Serviços e atendimentos on-line, reduziram a necessidade de deslocamentos e ampliaram o acesso da população aos serviços do Detran-RO.

Além do atendimento administrativo, as Ciretrans também atuam como pontos estratégicos para ações educativas, campanhas de conscientização, capacitações e iniciativas voltadas à segurança viária, contribuindo para a formação de condutores mais conscientes e para a redução dos sinistros de trânsito em Rondônia.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, avalia que as Ciretrans garante que os avanços da autarquia cheguem à população. “Independente da distância da Capital, promovendo cidadania, inclusão e mais qualidade no atendimento”,