Por IG

Publicada em 18/11/2026 às 16h32

Virginia Fonseca, de 27 anos, encantou os seguidores neste sábado (14) ao surgir exibindo a marquinha do biquíni após renovar o bronzeado. A influenciadora, que é adepta da técnica de bronzeamento artificial, contou detalhes de sua rotina para manter a cor do verão em dia.

Nos registros, Virginia exibiu o tom de pele dourado e levantou o pijama para exibir a marquinha deixada pelo procedimento. Ao puxar a peça de roupa, a loira mostrou o corpo sarado e as coxas extremamente torneadas.

Ao mostrar o visual aos seguidores, Virginia explicou sua rotina para alcançar o tom de pele perfeito."Bronze check. Faço 20 minutinhos, deixo 1 hora e depois tiro. Fica perfeito", contou.

Minutos antes, Virginia publicou uma imagem de outro processo que não dispensa em sua rotina de beleza: o banho de lua. Na imagem, a influenciadora aparece com as pernas cobertas por uma mistura de água oxigenada e descolorante, combinação que deixa os pelos do corpo loirinhos.

Virginia e César Ramos podem se reencontrar em festa de amigo em comum?

Virginia e César Ramos podem ter um novo encontro após os dois serem vistos aos beijos em uma after party do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A influenciadora vem dando sinais de que participará do aniversário do promoter Juan Morais, neste sábado, em Salvador, na Bahia.

Juan é amigo do piloto e teria sido o responsável por apresentar Virginia e César, durante um outro evento automobilístico, em março deste ano. Com a proximidade dos famosos com o promoter, existe a possibilidade de que eles se reencontrem na festa, porém, tudo ainda depende da agenda do atleta.

Nas redes sociais, Virginia deu indícios de que está animada para a comemoração. Ao comentar uma postagem de Juan, ela deixou uma mensagem de carinho e confirmou a expectativa para o evento. "Vamos curtir muito! Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu a loira.