Por IG

Publicada em 18/11/2026 às 16h24

A apresentadora Sonia Abrão falou sobre a polêmica de Virginia Fonseca não ter ido ao aniversário de 50 anos da ex-sogra, Poliana Rocha. Na opinião da contratada da RedeTV!, a influencer não conseguiu ficar frente a frente com Leonardo, já que ele é imprevisível.

Segundo Sonia Abrão, Virginia não foi ao aniversário da mãe de Zé Felipe porque não teria coragem de encarar Leonardo, embora não tenha esclarecido o que, de fato, teria acontecido entre eles. A irmã de Elias Abrão também disse que não sabia qual seria a reação do cantor.

“Virginia não teve cara de encarar o Leonardo. Ela não sabia qual seria a reação dele. O Leonardo é imprevisível porque ele é divertido, muito alto-astral, adora conversar e festa quando é da família. Mas ele é explosivo quando se sente atingido, magoado; ele não é de engolir e guardar, não. Poderia ser que, de repente, ele não tivesse a melhor reação”, disse.

Flávia Noronha, também da RedeTV!, comentou os rumores que voltaram a circular sobre Virginia e Neymar. Recentemente, os dois foram apontados como protagonistas de um suposto beijo durante uma festa privada em São Paulo. Tanto a influenciadora quanto o jogador negaram qualquer envolvimento.

Flávia Noronha comenta sobre Virginia

A repercussão ganhou novos contornos quando Neymar deixou de seguir Virginia no Instagram. A influenciadora, por sua vez, também virou assunto por continuar seguindo o atleta.

Ao fazer sua análise, Flávia comentou ainda a postura pública da influenciadora e citou episódios anteriores que, em sua visão, contribuíram para a imagem que Virginia passou a carregar.

"Talvez uma menina insegura, né? Isso não é postura de uma mãe de família, uma mulher, né? Mas ela é assim", declarou.