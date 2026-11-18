Por Letícia Regis

Publicada em 18/11/2026 às 16h44

Aos 71 anos, o aposentado Manoel Barata conhece bem a rotina de quem precisa estacionar na região do Tudo Aqui e do Centro Político Administrativo (CPA). Durante muito tempo, encontrar um espaço para deixar o carro era uma tarefa que exigia paciência e nem sempre tinha um resultado fácil.

Agora, ao passar pelo local, Manoel já encontra uma realidade diferente, que trouxe mais facilidade para sua rotina.

“Melhorou muito. Sempre passei por aqui e tinha muita dificuldade com estacionamento, a ladeira é bem íngreme e tinha pouco espaço. Agora posso dizer, essa foi uma coisa muito bem feita”, contou Manoel.

A mudança ocorreu com a reorganização dos estacionamentos e a implantação de vagas em 45°, modelo que permite aproveitar melhor o espaço disponível e acomodar mais veículos. Entre agosto e outubro de 2025, foram criadas 54 vagas ao lado do Tudo Aqui e outras 90 vagas para carros e motos na rua Pio XII, na lateral do CPA.

Com a nova configuração, os motoristas passaram a contar com mais opções de estacionamento. A mudança também facilitou as manobras e contribuiu para organizar a ocupação dos espaços em uma região de grande circulação de pessoas.

O prefeito Léo Moraes destacou que melhorias na mobilidade também envolvem intervenções que resolvem dificuldades presentes na rotina da população.

Reorganização do estacionamento melhora o fluxo de veículos e o aproveitamento dos espaços na região central

“A gente trabalha para que a cidade funcione melhor para as pessoas. Às vezes, uma mudança simples na organização de um espaço consegue fazer uma grande diferença na rotina de quem passa por aquele local todos os dias”.

A reorganização busca oferecer melhores condições de acesso aos serviços públicos e facilitar o deslocamento de quem trabalha ou precisa resolver demandas na região.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, explicou que a reorganização das vagas contribui para melhorar a mobilidade em regiões de grande movimentação.

“O estacionamento em 45° possibilita um melhor aproveitamento do espaço e aumenta a oferta de vagas. É uma mudança que facilita para o motorista e contribui para que o trânsito tenha uma circulação mais adequada”.

A nova configuração já faz parte da rotina de quem trabalha, utiliza os serviços públicos ou precisa passar diariamente pela região. Para motoristas como Manoel, a diferença está justamente naquilo que parece simples, mas interfere diretamente no cotidiano: conseguir chegar ao destino e encontrar um lugar adequado para estacionar.