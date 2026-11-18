Por Adenilson Florentino

Publicada em 18/11/2026 às 16h59

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), publicou uma nova Instrução Normativa que atualiza e consolida as regras para a pesca durante os períodos de defeso no estado. A medida estabelece os períodos de proteção das espécies, além de disciplinar a captura, o transporte, o armazenamento, o beneficiamento e a comercialização de pescado, com o objetivo de proteger os peixes durante os ciclos de reprodução e contribuir para a conservação dos estoques pesqueiros. A normativa, publicada no Diário Oficial do Estado (Diof), na terça-feira (17), estabelece calendários específicos para diferentes espécies.

O tambaqui, por exemplo, permanece protegido de 1º de outubro a 31 de março, em todas as bacias hidrográficas de Rondônia. Já o pirarucu tem período de defeso de 1º de novembro a 30 de abril, no trecho do Rio Madeira localizado abaixo da barragem da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. Entre 15 de novembro e 15 de março, ficam protegidas espécies como pescada, surubim, caparari, pirapitinga, jatuarana, dourada, filhote e pirarara, em todas as bacias hidrográficas do estado. No mesmo período, também fica proibida a pesca de qualquer espécie de peixe nos berçários e afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé.

REGRAS PARA PESCA

A Instrução Normativa também estabelece condições excepcionais para a captura de espécies que não estejam submetidas ao defeso. Nas bacias dos rios Madeira, Mamoré, Jamari, Abunã, Machado e Roosevelt, além da calha principal do Rio Guaporé, pescadores profissionais artesanais e amadores devidamente licenciados poderão capturar e transportar até cinco quilos de pescado ou um exemplar por semana.

CONTROLE DO PIRARUCU INVASOR

Para o gerente de Pesca e Aquicultura da Sedam, João Batista Furtado Cordeiro, a regulamentação do controle populacional do pirarucu na parte superior do Rio Madeira estabelece critérios específicos para a captura e o aproveitamento do pescado, contribuindo para o controle da espécie exótica invasora e evitando seu retorno ao ambiente natural. “Essa medida é importante porque o pirarucu, nesse trecho do Rio Madeira, é considerado uma espécie exótica invasora, por isso, todo exemplar capturado deve ser retirado do ambiente, não sendo permitida sua devolução ao rio. Além disso, a comercialização do pescado e de seus subprodutos fica restrita ao território de Rondônia, respeitando as exigências legais e contribuindo para o controle da espécie e para a proteção do equilíbrio ambiental”, destacou.

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

De acordo com o secretário-adjunto da Sedam, Gilmar Oliveira de Souza, a atualização das regras fortalece a organização da atividade pesqueira em Rondônia. “Essa atualização é importante para garantir regras mais claras para todos os envolvidos na atividade pesqueira, já que o objetivo é assegurar que o pescado comercializado tenha origem comprovada e que as atividades sejam realizadas dentro da legalidade. A fiscalização é fundamental nesse processo, pois contribui para combater irregularidades, proteger os recursos pesqueiros e garantir a conservação das espécies para as futuras gerações”, enfatizou.