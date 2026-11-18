Por Jhon Silva

Publicada em 18/11/2026 às 16h56

A busca por um emprego representa a esperança de conquistar independência financeira, garantir o sustento da família ou recomeçar a vida profissional. Para quem procura uma oportunidade, o Sine Municipal oferece atendimento gratuito e facilita o contato entre trabalhadores e empresas que precisam contratar.

Por meio do serviço, os candidatos podem acessar vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade, conforme os requisitos definidos pelas empresas contratantes. As oportunidades são atualizadas de acordo com a demanda do mercado e podem ser consultadas pela internet ou presencialmente.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de facilitar o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego e contribuir para a geração de renda.

“Cada oportunidade de emprego representa a possibilidade de uma nova conquista. Queremos facilitar o acesso dos trabalhadores às vagas e contribuir para que mais famílias tenham renda e melhores condições de vida”.

Sine Municipal oferece atendimento gratuito e encaminhamento para vagas de emprego em Porto Velho

ACESSO ÀS OPORTUNIDADES

Os interessados podem consultar as vagas disponíveis pelo site oficial do Sine Municipal, verificar os requisitos exigidos e encaminhar o currículo para as oportunidades compatíveis com seu perfil profissional.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, explicou a importância do serviço para a população.

“Sabemos que conquistar um emprego faz toda a diferença na vida de uma família. Nosso trabalho é facilitar esse caminho, aproximando os trabalhadores das oportunidades e oferecendo orientação gratuita para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho”.

Além da consulta pela internet, os trabalhadores também podem procurar atendimento presencial para obter orientações sobre as oportunidades disponíveis e os procedimentos necessários para participar dos processos seletivos.

ONDE PROCURAR ATENDIMENTO

O atendimento presencial está disponível em duas unidades:

Sine Centro: rua General Osório, nº 81, Centro.

Sine Zona Leste: Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706.

Os trabalhadores devem apresentar documentos pessoais e currículo atualizado, além de comprovantes de experiência profissional quando necessário.