Por muitos anos, os moradores de Porto Velho precisaram se deslocar até uma unidade de saúde municipal para retirar os resultados de exames laboratoriais. Além do tempo gasto com o deslocamento, o procedimento também demandava a utilização de papel e outros materiais.
Desde 2025, essa realidade começou a mudar com a implantação do sistema Meu Exame On, que permite disponibilizar os resultados dos exames de forma digital. Por meio da plataforma, o cidadão pode consultar as informações diretamente pelo celular, utilizando o número do CPF.
Somente em 2026, a Prefeitura já realizou mais de 1,3 milhões de exames laboratoriais, grande parte deles disponibilizada por meio da plataforma Meu Exame On. A ferramenta representa um avanço na modernização dos serviços de saúde, oferecendo mais praticidade aos usuários e reduzindo a necessidade de retirada presencial dos resultados.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que a tecnologia vem sendo utilizada como uma importante aliada na melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população.
“O Meu Exame On é uma facilidade que se tornou possível por conta de uma equipe de tecnologia que se dedica a melhorar a vida da população. São iniciativas como essa que mostram o quanto podemos avançar rumo a uma cidade que trabalha para facilitar a vida de seus munícipes”.
O representante da Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação (SMTI), Emilson Rabelo, explicou que o sistema também proporciona economia aos cofres públicos e mais comodidade aos usuários.
“Esse é um sistema com uma interface simples, fácil de ser utilizado e que já é uma realidade para quem utiliza o serviço público de saúde municipal. A determinação é de que as atualizações sigam sendo realizadas para melhorar ainda mais as opções de atendimento”, afirmou Emilson Rabelo.
RESULTADOS NA PALMA DA MÃO
A disponibilização digital dos exames permite que os usuários consultem os resultados sem precisar retornar à unidade de saúde exclusivamente para retirar documentos impressos. A mudança também contribui para otimizar os procedimentos administrativos e reduzir o consumo de materiais utilizados na impressão.
Para acessar o Meu Exame On, basta baixar o aplicativo PVH+ no celular e utilizar o número do CPF para consultar os resultados disponíveis.
A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços municipais, aproximando a tecnologia do cotidiano da população e tornando o acesso às informações de saúde mais simples e prático,
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