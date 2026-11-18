Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/11/2026 às 17h10

Por muitos anos, os moradores de Porto Velho precisaram se deslocar até uma unidade de saúde municipal para retirar os resultados de exames laboratoriais. Além do tempo gasto com o deslocamento, o procedimento também demandava a utilização de papel e outros materiais.

Desde 2025, essa realidade começou a mudar com a implantação do sistema Meu Exame On, que permite disponibilizar os resultados dos exames de forma digital. Por meio da plataforma, o cidadão pode consultar as informações diretamente pelo celular, utilizando o número do CPF.

Somente em 2026, a Prefeitura já realizou mais de 1,3 milhões de exames laboratoriais, grande parte deles disponibilizada por meio da plataforma Meu Exame On. A ferramenta representa um avanço na modernização dos serviços de saúde, oferecendo mais praticidade aos usuários e reduzindo a necessidade de retirada presencial dos resultados.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a tecnologia vem sendo utilizada como uma importante aliada na melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população.

“O Meu Exame On é uma facilidade que se tornou possível por conta de uma equipe de tecnologia que se dedica a melhorar a vida da população. São iniciativas como essa que mostram o quanto podemos avançar rumo a uma cidade que trabalha para facilitar a vida de seus munícipes”.

O representante da Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação (SMTI), Emilson Rabelo, explicou que o sistema também proporciona economia aos cofres públicos e mais comodidade aos usuários.

“Esse é um sistema com uma interface simples, fácil de ser utilizado e que já é uma realidade para quem utiliza o serviço público de saúde municipal. A determinação é de que as atualizações sigam sendo realizadas para melhorar ainda mais as opções de atendimento”, afirmou Emilson Rabelo.

RESULTADOS NA PALMA DA MÃO

A disponibilização digital dos exames permite que os usuários consultem os resultados sem precisar retornar à unidade de saúde exclusivamente para retirar documentos impressos. A mudança também contribui para otimizar os procedimentos administrativos e reduzir o consumo de materiais utilizados na impressão.

Para acessar o Meu Exame On, basta baixar o aplicativo PVH+ no celular e utilizar o número do CPF para consultar os resultados disponíveis.

A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços municipais, aproximando a tecnologia do cotidiano da população e tornando o acesso às informações de saúde mais simples e prático,