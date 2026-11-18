Por Andréia Fortini

Publicada em 18/11/2026 às 16h41

Com a chegada do período de sazonalidade do inverno amazônico, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) tem intensificado o monitoramento epidemiológico e laboratorial dos vírus respiratórios no estado de Rondônia. O levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) referente ao mês de outubro de 2026 apontou um crescimento de 33% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), passando de 46 para 61 registros em comparação a setembro de 2026, com destaque para Porto Velho, onde as internações mais que dobraram e chegaram a 36 casos, representando 59% do total.

PERFIL DOS CASOS

A análise técnica da Agevisa/RO esclarece que o aumento das internações por SRAG não está diretamente atrelado ao agravamento da Covid-19, uma vez que diferentes agentes provocam a síndrome. Entre os 20 pacientes internados com identificação viral confirmada, o rinovírus foi o agente predominante, detectado em 15 casos, enquanto não houve registros de influenza ou vírus sincicial respiratório (VSR). Já em relação à Covid-19, foram contabilizadas apenas duas internações no estado, ambas em Porto Velho, e nenhum óbito. Nas análises laboratoriais realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RO), cerca de 9% das amostras testaram positivo para SARS-CoV-2 e nenhuma das 139 amostras analisadas apresentou resultado positivo para influenza.

As vacinas estão disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 52 municípios

ATENÇÃO REDOBRADA

Os dados epidemiológicos mostram que as crianças menores de 5 anos são a faixa etária mais vulnerável neste momento, concentrando 69% das internações por SRAG registradas em outubro. Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a vigilância constante permite agir com rapidez na orientação da sociedade. “O trabalho integrado entre a vigilância epidemiológica e o Lacen nos dá precisão para identificar o padrão de circulação dos vírus e orientar os municípios, garantindo respostas rápidas e proteção à saúde dos rondonienses durante essa sazonalidade”, salientou.

IMUNIZAÇÃO GRATUITA

Como principal estratégia para evitar quadros graves e hospitalizações, a Agevisa/RO reforça a necessidade de manter a caderneta de vacinação atualizada.

Os cuidados com a higiene e a vacinação são as medidas mais eficazes para evitar complicações

A médica infectologista do Núcleo de Imunopreveníveis e Vírus Respiratórios da Agevisa/RO, Mariana Ayres, alerta para os cuidados diários. “Os vírus respiratórios têm circulação esperada nesta época do ano, os cuidados com a higiene e a vacinação são as medidas mais eficazes para evitar complicações, especialmente em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, idosos acima de 60 anos, imunocomprometidos, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades, indígenas e ribeirinhos”, explicou.

ONDE PROCURAR?

As doses estão disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 52 municípios. Em Porto Velho, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e no Espaço Saúde do Porto Velho Shopping (2º piso).

Além da vacina, é necessário também seguir algumas recomendações como higienizar bem as mãos, ventilar ambientes e usar máscara em caso de sintomas gripais.