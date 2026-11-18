Por Jhon Silva

Publicada em 18/11/2026 às 16h36

Pensar na aposentadoria é planejar o futuro e garantir mais tranquilidade para os próximos anos. Com esse propósito, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam) iniciou nesta terça-feira (17) o IV Seminário Municipal de Previdência, reunindo servidores ativos, aposentados, pensionistas e representantes de diferentes instituições no Teatro Banzeiros.

O encontro, que segue até quinta-feira (19), promove palestras, orientações e debates sobre direitos previdenciários, planejamento da aposentadoria, saúde do trabalhador e gestão dos recursos destinados à previdência municipal.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do diálogo e da responsabilidade com o futuro dos servidores municipais.

“Cuidar de quem dedica sua vida ao serviço público também significa garantir informação, transparência e planejamento. Queremos uma previdência cada vez mais organizada, fortalecendo a segurança dos nossos servidores e de suas famílias”.

A programação busca ampliar o acesso dos servidores às informações sobre seus direitos e às ferramentas necessárias para compreender as regras previdenciárias e organizar o planejamento para a aposentadoria.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A presidente interina do Ipam, Priscilla Giroto, ressaltou que o planejamento da aposentadoria deve começar ainda no início da vida profissional.

“O servidor precisa pensar na aposentadoria desde a primeira contribuição. Nosso papel é levar esse conhecimento, orientar e mostrar a importância de planejar o futuro com segurança”.

Entre os assuntos abordados estão os riscos psicossociais no trabalho, aposentadoria dos servidores públicos, compensação previdenciária, prevenção ao assédio moral e sexual, saúde mental, pensão por morte e investimentos.

A programação também contribui para o fortalecimento da governança e da transparência previdenciária, seguindo as diretrizes do Pró-Gestão RPPS, programa voltado à melhoria da gestão dos regimes próprios de previdência.

O coordenador de Previdência do Ipam, Orisvaldo Salles, explicou que a programação oferece um espaço de diálogo e aprendizado para os servidores.

Audiência pública amplia o diálogo entre servidores e fortalece a transparência na gestão do Ipam

“É um momento muito importante para discutir questões previdenciárias e planejamento. Precisamos pensar não apenas no presente, mas também no futuro, garantindo que os servidores tenham acesso à informação”.

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

O secretário executivo de Política Intersetorial, Maxwel Mota de Andrade, ressaltou a importância do evento para aproximar a administração pública dos servidores.

“Esse encontro fortalece a transparência das atividades do Ipam e possui um papel educativo e informativo, tanto para os servidores ativos quanto para os aposentados”.

Na quinta-feira (19), a programação contará com a IV Audiência Pública Municipal de Previdência, com atividades voltadas à previdência pela manhã e à assistência no período da tarde. O encontro permitirá apresentar informações sobre a gestão do instituto e ampliar a participação dos servidores nas discussões.

A iniciativa reforça a importância da participação dos servidores no acompanhamento da gestão previdenciária e no acesso às informações sobre os direitos e serviços oferecidos pelo instituto.