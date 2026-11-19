Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/11/2026 às 08h30

A Associação Bom Samaritano, localizada em Ouro Preto do Oeste, deverá receber uma van adquirida com recursos de R$ 400 mil destinados pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL). O investimento foi anunciado pelo parlamentar com o objetivo de ampliar a estrutura disponível para as atividades desenvolvidas pela instituição.

A destinação atende a uma solicitação apresentada pelo pastor Orlando e por Baianinho, citados pelo deputado como responsáveis pelo pedido de apoio à entidade.

Segundo Alan Queiroz, a iniciativa integra o trabalho de apoio às instituições que prestam serviços de acolhimento e assistência à população. O parlamentar destacou a importância de fortalecer a estrutura dessas organizações para a continuidade de suas atividades sociais.

O recurso anunciado será utilizado especificamente na aquisição do veículo para a Associação Bom Samaritano, contemplando uma demanda apresentada por representantes ligados à instituição no município de Ouro Preto do Oeste.