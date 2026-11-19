Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 19/11/2026 às 08h00

A quinta-feira, 19 de novembro, consolida o padrão de forte abafamento e elevada umidade sobre a Região Norte do país. O fluxo contínuo de umidade tropical vindo da Bacia Amazônica interage com as altas temperaturas continentais desde a manhã, favorecendo a formação rápida de nuvens de tempestade no período vespertino.

Este cenário exige cautela dos produtores rurais e trabalhadores do transporte hidroviário e rodoviário no interior dos estados, onde as pancadas podem dificultar o escoamento nas estradas vicinais. Em Manaus (AM) e em municípios das calhas dos rios Solimões e Negro, como Tefé, Coari e Manacapuru, a temperatura varia entre a mínima de 26°C e a máxima de 36°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

Em Rio Branco (AC) e em cidades do interior acreano como Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, os termômetros também alcançam 36°C sob trovoadas isoladas. Em Porto Velho (RO) e em polos agropecuários rondonienses como Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, a previsão indica mínima de 25°C e máxima de 33°C, com tempestades vespertinas.

Em Palmas (TO) e no interior tocantinense, como Araguaína e Gurupi, o céu fica nublado com trovoadas e máxima de 31°C. Já na faixa norte, a nebulosidade predomina sem temporais severos. Em Boa Vista (RR) e no norte roraimense, a máxima atinge 36°C sob muitas nuvens. Em Belém (PA) e em municípios paraenses como Santarém, Marabá e Altamira, o dia terá muitas nuvens e temperatura entre 24°C e 35°C. Em Macapá (AP) e cidades vizinhas como Santana, a máxima chega a 34°C, abrindo para poucas nuvens à noite.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: municípios do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e sul/oeste do Pará.

Validade: quinta-feira, 19/11/2026.

Principais riscos: descargas elétricas em áreas abertas e rurais, rajadas de vento localizadas e alagamentos pontuais

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).