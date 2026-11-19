Por Herbert Lins

Publicada em 19/11/2026 às 08h14

Entre o propósito, o poder e as entregas: a política sem máscaras

CARO LEITOR, No #TBT de hoje, volto a 1998, quando o ex-governador da Paraíba Tarcísio de Miranda Burity (PPB) disputava uma vaga no Senado. Em seu escritório político, na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, conversávamos sobre minha participação na coordenação da campanha. Foi naquela ocasião que ele me ensinou uma das lições mais importantes sobre a política: “Negociar faz parte da política. Saber quais princípios são inegociáveis mantém o propósito vivo”. A conversa ganhou outro rumo quando Burity recordou sua trajetória como deputado federal e governador da Paraíba. Aproveitei para perguntar como havia atravessado a ditadura militar e o período posterior, considerando sua condição de ex-governador biônico. Ele ergueu os óculos, olhou-me e respondeu: “O maior risco da política não é perder uma eleição, mas perder o propósito durante o mandato”. Passadas quase três décadas, a lição continua atual: a política exige estratégia, mas a necessidade de permanecer no poder jamais pode ser maior que o propósito que nos levou à vida pública.

Poder

Com o passar dos anos, compreendi que estratégia sem propósito é apenas disputa pelo poder. Na política, vencer não basta: é preciso saber por que se entrou no jogo e quais convicções devem permanecer intactas diante das pressões.

Princípios

Na política, nem toda vitória representa uma conquista. Algumas cobram justamente aquilo que se prometeu defender. O preço do poder pode ser alto, mas nenhum mandato deveria custar a própria consciência ou exigir o abandono dos princípios.

Jogo

O jogo político permite mudar caminhos, alianças e estratégias; princípios, porém, não deveriam entrar nessa negociação. A política ensina a negociar, mas é o propósito que estabelece limites e revela aquilo que, de fato, não está à venda.

Troca

Entender as regras do jogo político é importante; reconhecer o que não se está disposto a perder é essencial. Quem troca o propósito pela permanência no poder pode até vencer eleições, mas corre o risco de perder a razão de estar ali.

Ensaiou

Nas eleições de 1998, o ex-senador Raimundo Lira (PFL) ensaiou voltar ao Senado, após perder a disputa pela reeleição em 1994. Registrou sua candidatura, mas, apenas 45 dias após o início da campanha, decidiu abandonar a corrida eleitoral.

Desistência I

Eu integrava a coordenação da campanha de Raimundo Lira (PFL). Sua desistência foi articulada pelo então senador Ney Suassuna (PMDB), que assumira a vaga após a morte de Humberto Lucena, e pela cúpula do PFL, numa operação de bastidores.

Desistência II

Presenciei as três reuniões decisivas que levaram Lira a redigir a carta de desistência da disputa pelo segundo mandato no Senado. Em seguida, veio a ordem para recolher três trios elétricos, 50 kombis de som e 100 carros, além de fechar 30 comitês.

Dono

Naquele tempo, não havia redes sociais. Empresário do ramo de automóveis, Raimundo Lira (PFL) era dono dos trios elétricos, das kombis de som e dos veículos cedidos a lideranças políticas da capital e do interior para mobilizar eleitores.

Convite

Com a saída de Raimundo Lira (PFL) da disputa, recebi o convite do ex-governador Tarcísio de Miranda Burity (PPB) para coordenar a mobilização política da juventude da sua campanha, em João Pessoa e no interior da Paraíba. Assim, uma desistência mudou os rumos da minha trajetória.

Derrama

Naquela eleição, os eleitores de Raimundo Lira (PFL) migraram para Ney Suassuna (PMDB), eleito com 455.359 votos (41,64%). Tarcísio de Miranda Burity (PPB) conquistou 394.294 votos (36,05%). Vi uma derrama de dinheiro como nunca havia visto antes em campanha eleitoral.

Antirreligioso

Aos críticos da iniciativa do STF, vale lembrar que o Estado laico não é um Estado antirreligioso. A instalação do Oxê de Xangô, símbolo da Justiça na tradição iorubá, reconhece a diversidade cultural brasileira e corrige uma invisibilidade histórica.

Escravidão

Foram quase 300 anos de escravidão no Brasil. Milhões de africanos e seus descendentes tiveram sua dignidade violentada, suas crenças perseguidas e sua cultura marginalizada. Reconhecer essa história não é privilégio, tampouco favor: é justiça histórica.

Feriado

Amanhã (20), feriado nacional em homenagem a Zumbi dos Palmares e ao Dia da Consciência Negra, não haverá publicação da coluna Falando Sério. A data convida à reflexão sobre a história, a resistência, a liberdade e a luta permanente contra o racismo.

Reconhecer

Curiosamente, muitos que hoje questionam essa homenagem nunca se incomodaram com símbolos de outras tradições religiosas em prédios públicos. A Justiça não pode ter dois pesos e duas medidas. Respeitar a herança africana é reconhecer o Brasil que somos!

Representantes

Rondônia, como os demais estados, tem três representantes no Senado. Sem disputar a reeleição, Confúcio Moura (MDB) trabalha para encerrar o mandato deixando um legado de emendas e recursos destinados aos municípios rondonienses.

Articula

Marcos Rogério (PL), eleito governador, também articula um capital político de entregas antes de deixar o Senado. Na Comissão de Infraestrutura, relatou proposta que prevê R$ 4,889 bilhões em investimentos no Orçamento da União de 2027.

Prioridade

Entre as prioridades, está emenda de R$ 1,3 bilhão para recuperar rodovias federais da Região Norte, com prioridade para Rondônia. A medida mira um gargalo histórico: estradas precárias que encarecem o transporte e travam a economia em escala local.

Analisou

O relatório analisou 55 sugestões e reúne seis emendas de apropriação, próximas de R$ 4,9 bilhões, além de duas de remanejamento. Também prevê recursos para municípios da Calha Norte, aeroportos regionais e terminais hidroviários do país.

Etapa

A aprovação na Comissão de Infraestrutura (CI) no Senado é apenas uma etapa: as propostas seguem à Comissão Mista de Orçamento e dependem da tramitação, inclusão no Orçamento de 2027 e execução.

Entregar

É compreensível que Confúcio Moura (MDB), alinhado ao governo Lula (PT), tenha facilidade para articular emendas. Mas Marcos Rogério (PL), mesmo na oposição, demonstra que competência política para entregar emendas e atuação parlamentar combativa.

Reflexão

Já o senador Jaime Bagattoli (PL) merece uma reflexão incômoda: enquanto os colegas movimentam bilhões e articulam investimentos, suas entregas de grande impacto para Rondônia seguem difíceis de enxergar. Mandato não é férias remuneradas em Brasília.

Defendeu

No Parlamento Amazônico, o deputado estadual Luizinho Goebel (PL) defendeu a regularização fundiária das áreas já ocupadas na Amazônia Legal. A proposta busca destravar a produção, ampliar empregos e renda, sem abrir novas áreas de floresta.

Vilhena

O prefeito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro (Podemos), divulgou nas redes sociais a programação dos 49 anos do município, celebrado em 23 de novembro, próxima segunda-feira. Coincidentemente, a data também marca meu aniversário natalício.

Aniversário

A festa de aniversário de Vilhena começa dia 20, às 15h, com a Feira Agroartes; às 19h, haverá luzes de Natal e chegada do Papai Noel, na Praça Nossa Senhora Aparecida. No sábado (21), o Festival de Fanfarras ocorre no Ginásio Jorge Teixeira e na Praça Genival Nunes.

Comemoração

No domingo (22), o Parque de Exposições recebe shows de George Henrique & Rodrigo e Hugo & Guilherme, às 22h, em comemoração ao aniversário de Vilhena. Na segunda (23), a Festa da Família começa às 15h30, na Praça Genival Nunes, com bolo de 49 metros e atrações infantis.

Sério

Falando sério, a política passa, os mandatos terminam e as alianças se desfazem. O que permanece é o legado de quem compreendeu que poder sem propósito é vaidade, mandato sem entrega é desperdício e princípio não pode ser moeda de troca. No fim, o eleitor cobra nas urnas.