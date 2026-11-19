Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 08h20

Recurso é via emenda parlamentar (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) destinou R$ 1.583.822,90, por meio de emenda parlamentar, para a construção de um ponto de atendimento de saúde no distrito de Itaporanga, localizado no município de Pimenta Bueno. Os recursos já estão empenhados, e a unidade será construída por meio de uma parceria entre o Governo de Rondônia e a prefeitura municipal.

O investimento tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços públicos de saúde, proporcionando melhores condições de atendimento aos moradores do distrito e das comunidades próximas.

A construção da unidade deverá contribuir para o fortalecimento da rede municipal de saúde, com a ampliação da estrutura disponível para atender às demandas da população.

O deputado Jean Mendonça destacou a importância dos investimentos na saúde pública e ressaltou a necessidade de ampliar e melhorar os serviços oferecidos à população.

“A saúde do povo é a suprema lei”, afirmou o parlamentar, ao citar uma frase atribuída ao ex-secretário de Saúde do Paraná Arnaldo Busato.

Segundo o deputado, a expressão reflete a necessidade de garantir uma assistência pública mais abrangente e eficiente, capaz de atender às necessidades da população.