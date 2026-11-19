Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/11/2026 às 08h50

Um homem foi preso e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ouro Preto do Oeste depois de ser baleado no braço esquerdo durante uma intervenção da Polícia Militar, em Vale do Paraíso, Rondônia. A ocorrência, registrada na madrugada de quarta-feira (18), também terminou com um policial ferido na mão e danos ao compartimento de transporte de presos de uma viatura.

A prisão ocorreu após uma perseguição a pé. Durante as buscas, o suspeito recebeu ordens para abandonar o revólver que carregava, mas não obedeceu. Segundo o relato policial, ele direcionou a arma contra a guarnição, levando um sargento a efetuar um disparo. O tiro atingiu o braço esquerdo do homem, que deixou o armamento cair.

Mesmo depois de baleado, o suspeito continuou apresentando comportamento agressivo. Ele teria ameaçado os militares e oferecido resistência à prisão. Durante a contenção, um policial sofreu uma lesão na mão. O homem também danificou a estrutura utilizada para transportar detidos na viatura.

Antes de ser apresentado à autoridade policial, o suspeito recebeu atendimento no Hospital Municipal de Vale do Paraíso. Após a liberação médica, foi conduzido à Unisp de Ouro Preto do Oeste. A mulher envolvida na ocorrência e uma testemunha também foram encaminhadas à unidade para o registro dos fatos.

A intervenção policial teve início por volta de 1h, quando uma denúncia informou que um homem armado causava confusão nas proximidades de um bar localizado no Setor 4 do município.

Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o suspeito, identificado pelas iniciais W. S. S., discutindo com a companheira grávida. Conforme as informações da ocorrência, ele percebeu a presença dos policiais, sacou um revólver e efetuou um disparo contra o chão, próximo aos pés da mulher.

Na sequência, o homem deixou o local correndo, ainda em posse da arma. A fuga provocou as buscas que terminaram com o confronto, o ferimento no braço e a prisão.

Entre os crimes atribuídos ao suspeito estão tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, ameaça, resistência, dano ao patrimônio público e infrações relacionadas à violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha.