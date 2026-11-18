Por rondoniatual.com

Publicada em 18/11/2026 às 13h40

Um homem identificado inicialmente como Francisco de Assis, conhecido popularmente como “Francisco Tatuagem”, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (18), em uma estrada vicinal localizada atrás do bairro Colina Park, no município de Presidente Médici (RO).

O corpo estava caído do lado de fora de um veículo Chery QQ, na Rua Vitalina Potenza Gomes. A vítima apresentava sinais de disparos de arma de fogo na região da cabeça, possivelmente de calibre .40.

Até o momento, não foi possível determinar o horário exato do homicídio. A suspeita inicial é de que o crime possa ter ocorrido durante a noite ou nas primeiras horas da madrugada.

A Polícia Militar e a equipe da Perícia Técnica compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários e coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do assassinato.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pela Polícia Civil.