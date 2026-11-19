Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 08h54

Promovido pela Prefeitura, por meio da FUNCJ, evento acontece nos dias 21 e 22 de novembro, na Praça Durvalino de Oliveira, com atrações para toda a família e valorização dos pequenos empreendedores locais

A Praça Durvalino de Oliveira, em Rolim de Moura, recebe nos dias 21 e 22 de novembro o Natal de Luz 2026, promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação de Cultura e Juventude (FUNCJ). Com programação a partir das 20h, o evento contará com a chegada do Papai Noel, acender das luzes natalinas, apresentações culturais e a Feira Cultural, reunindo atrações para as famílias e oportunidades de valorização dos empreendedores locais.

No sábado (21), a programação será marcada pela chegada do Papai Noel e pelo tradicional acender das luzes, que dará início às celebrações natalinas no município. A noite também contará com apresentações e exposições culturais.

No domingo (22), as atividades continuam com apresentações musicais de coral e banda Conectados, além de exposições culturais, oferecendo à população mais uma oportunidade de aproveitar a programação na praça.

Durante os dois dias, a Feira Cultural também fará parte do evento, reunindo empreendedores e produtores locais. O espaço será destinado à exposição de produtos e à valorização de iniciativas da cidade, incluindo artesanato e trabalhos literários, além de incentivar a aproximação entre os expositores e a comunidade.

A realização do Natal de Luz 2026 conta também com recursos provenientes de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Alan Queiroz, viabilizados por meio do Governo de Rondônia, através da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR), conforme o Termo de Convênio nº 7/2026/SETUR-CONV. O apoio contribui para a realização do evento e para o fortalecimento das atividades culturais e turísticas no município.

Além das atrações natalinas, a iniciativa busca ampliar o acesso da população às atividades culturais e incentivar a participação da comunidade. A proposta é transformar a praça em um espaço de encontro, reunindo moradores e visitantes da região em dois dias de celebração.