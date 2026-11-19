Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 09h12

O atendimento inclui consultas médicas e de enfermagem, solicitação de exames preventivos (PSA e exames de rotina), atualização da caderneta de vacinação e verificação de pressão arterial e glicemia. Haverá também orientações sobre prevenção do câncer de próstata, saúde sexual e hábitos saudáveis, além de acolhimento e esclarecimento de dúvidas.

A ação conta com atendimento de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, Serviço Social e Farmácia.

UBS Arlindo Cristo, Espigão d’Oeste

28 de novembro, das 07h às 17h

Cuidar da saúde também é um compromisso com a vida. Não deixe a prevenção para depois.