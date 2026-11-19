Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 09h45

Ji-Paraná vai ganhar um novo espaço para viver bons momentos! Um lugar para caminhar, contemplar a natureza, reunir a família e aproveitar o que a nossa cidade tem de melhor.

A Prefeitura de Ji-Paraná convida toda a população para a inauguração do Parque Ecológico Ji-Paraná, um espaço preparado para proporcionar mais lazer, convivência e contato com a natureza.

20 de novembro (sexta-feira)

17h

Parque Ecológico Ji-Paraná

Mais um espaço para criar memórias, aproveitar o tempo livre e celebrar nossa cidade. Venha conhecer e celebrar essa novidade com a gente.