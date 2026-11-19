Ji-Paraná vai ganhar um novo espaço para viver bons momentos! Um lugar para caminhar, contemplar a natureza, reunir a família e aproveitar o que a nossa cidade tem de melhor.
A Prefeitura de Ji-Paraná convida toda a população para a inauguração do Parque Ecológico Ji-Paraná, um espaço preparado para proporcionar mais lazer, convivência e contato com a natureza.
20 de novembro (sexta-feira)
17h
Parque Ecológico Ji-Paraná
Mais um espaço para criar memórias, aproveitar o tempo livre e celebrar nossa cidade. Venha conhecer e celebrar essa novidade com a gente.
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