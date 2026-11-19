Por Robson Oliveira

Publicada em 19/11/2026 às 09h47

RESENHA POLÍTICA

ROBSON OLIVEIRA

TRANSIÇÃO

A comissão de transição do governo volta a se reunir no próximo dia 24, sob a coordenação do deputado federal Lúcio Mosquini, mas os trabalhos ainda estão longe de apresentar o resultado esperado. A coluna apurou, junto a pelo menos seis integrantes da comissão, que as informações encaminhadas pelos responsáveis setoriais das diferentes áreas são, em boa parte, superficiais e confusas, dificultando a construção de um diagnóstico real da situação da administração pública.

DESTRAVAR

A preocupação é que o governador eleito Marcos Rogério tenha, antes da posse, um levantamento consistente das condições em que receberá o governo. Essas informações serão fundamentais para definir as primeiras medidas estratégicas da nova gestão, sobretudo diante de uma das promessas de campanha: a criação de um comitê de crise para destravar a administração pública.

DADOS

Dentro da comissão, há o entendimento de que a transição não tem caráter de auditoria e não pretende investigar a gestão que está terminando. A finalidade é conhecer a estrutura administrativa, identificar problemas e reunir informações que permitam ao novo governo estabelecer prioridades. Para isso, porém, é indispensável que as secretarias forneçam dados objetivos, claros e devidamente organizados.

ENTRAVES

Segundo relatos obtidos pela coluna, esse tem sido justamente o principal obstáculo. Muitas perguntas formuladas pelos integrantes da comissão recebem como resposta indicações de consultas e buscas eletrônicas complexas, quando o esperado seria o fornecimento direto de informações consolidadas pelos setores responsáveis. O resultado é um trabalho mais lento, com dificuldades para sistematizar os dados e produzir um diagnóstico confiável.

CONTRASTE

As áreas de Saúde, Educação e Segurança apresentam maior avanço no levantamento. Nas demais secretarias, o ritmo é diferente, criando um descompasso que pode atrasar a conclusão dos trabalhos. Nos bastidores, o desconforto também começa a aparecer. Um integrante da comissão, ouvido em off, afirmou perceber certa má vontade do atual governo em disponibilizar informações mais concretas e esclarecedoras. A avaliação contrasta com o discurso público, que tem apresentado como boa a relação entre as equipes responsáveis pela transição.

PLANEJANDO

A reunião do dia 24 ganha, portanto, importância especial. Mais do que atualizar o andamento dos levantamentos, será uma oportunidade para cobrar maior clareza e objetividade das secretarias. Afinal, Marcos Rogério precisa conhecer a realidade da máquina pública antes de assumir o comando do Estado. Sem informações consistentes, o planejamento das primeiras ações corre o risco de começar com lacunas justamente em um momento em que a nova administração pretende acelerar decisões e destravar a gestão.

SOBRESSAINDO

Discreto, reservado e pouco afeito aos holofotes, Edemir Monteiro Brasil Neto vem ocupando um espaço cada vez mais relevante na equipe de transição do governador eleito Marcos Rogério. Ex-secretário fundiário da gestão de Hildon Chaves, na capital, Brasil é apontado nos bastidores como um dos integrantes de maior confiança do futuro governador.

PROTAGONISMO

Na comissão, atua como braço direto do deputado federal Lúcio Mosquini, coordenador dos trabalhos, e tem assumido protagonismo crescente na condução das atividades. Sua participação nas articulações e no encaminhamento das demandas da transição tem reforçado seu espaço junto ao grupo mais próximo de Marcos Rogério.

ESPECULAÇÃO

Segundo apurou este Cabeça Chata, Brasil é considerado um bom técnico e vem conquistando credibilidade junto ao governador eleito em razão de sua atuação e competência demonstrada nos trabalhos da equipe. Nos bastidores, seu nome já é tratado como praticamente certo entre os integrantes do futuro primeiro escalão do governo, embora ainda não exista confirmação oficial sobre eventual nomeação.

PERFIL

Diferentemente de outros personagens que circulam pelo ambiente político em busca de visibilidade, Edemir prefere a discrição. Não é afeito à exposição pública, evita os holofotes e procura transitar pelos espaços de poder sem chamar atenção. Também não demonstra grande simpatia pela imprensa, característica que combina com seu perfil reservado. Mas, caso seja confirmado como secretário de Estado, terá de compreender que a função pública exige também prestação de contas à sociedade. A discrição pessoal é legítima, mas não pode ser confundida com distanciamento da imprensa.

TRANSPARÊNCIA

Um secretário de Estado precisa estar acessível, prestar esclarecimentos e entender que o relacionamento com os veículos de comunicação faz parte das responsabilidades do cargo. Por isso, talvez seja o momento de começar a tratar a imprensa com mais leveza e naturalidade. Se o destino confirmar sua presença no primeiro escalão, será importante rever essa postura. Afinal, ocupar um cargo público significa também estar disposto ao diálogo e à transparência. Competência técnica e discrição podem caminhar juntas, mas a comunicação com a sociedade não pode ficar em segundo plano.

INTERINIDADE

O deputado estadual Alex Redano assumiu interinamente o governo de Rondônia em razão de mais uma viagem do governador Marcos Rocha. Como o vice-governador optou por não substituí-lo, coube ao presidente da Assembleia Legislativa ocupar a cadeira. E ele aproveitou a interinidade para produzir um factoide: revogou um antigo decreto que estabelecia restrições ao garimpo de ouro no rio Madeira.

ENCENAÇÃO

A medida tem mais valor midiático do que jurídico. O decreto revogado não tinha eficácia para autorizar a atividade, uma vez que a competência para legislar sobre a exploração mineral é da União. Redano sabia disso, mas fez questão de encenar uma decisão administrativa para oferecer à plateia garimpeira a impressão de que havia aberto uma porta até então fechada.

FUGINDO

Na Assembleia, sua trajetória sempre foi marcada pela defesa de maior flexibilidade nas regras que disciplinam a atividade aurífera e pela resistência a uma legislação ambiental mais rigorosa. Esta coluna não tem dúvida: se dependesse exclusivamente de sua vontade, boa parte do regramento ambiental seria revista para facilitar a exploração mineral. Temos tentado com a assessoria marcar uma entrevista no Podcast Resenha Política, mas temos recebido respostas evasivas.

RESISTÊNCIAS

O problema é que o garimpo no Madeira está longe daquela imagem romântica do homem solitário com uma bateia nas mãos, procurando algumas pepitas para sobreviver. As dragas ancoradas ao longo do rio são estruturas milionárias, acessíveis a quem dispõe de muito capital. O garimpeiro da bateia praticamente desapareceu dessas localidades. E quem tenta disputar espaço com os grandes operadores não raro encontra resistência e retaliação.

OCULTOS

Há uma casta de interesses econômicos e políticos que gravita em torno da atividade aurífera. É preciso perguntar quem financia essas estruturas, quem lucra com elas e quem trabalha para afrouxar os mecanismos de fiscalização. O garimpo ilegal, protegido pela informalidade e pela ausência de controle efetivo, abre espaço para sonegação, lavagem de dinheiro e toda sorte de crimes ambientais.

RASTRO

A conta, como quase sempre, não fica com os que acumulam o ouro. Sobra para o Estado, para as comunidades ribeirinhas, para o meio ambiente e para as futuras gerações. O garimpo clandestino deixa um rastro de contaminação, destruição e problemas sociais aqui e alhures. Redano pode ter conseguido alguns minutos de aplausos, mas revogar um decreto sem força para liberar a atividade não transforma ilegalidade em legalidade. Apenas produz manchete. E, no Madeira, a porteira que alguns pretendem abrir já tem gente demais esperando para passar.

SOLIDARIEDADE

O jornalista Bene, conhecido em Cacoal, Pimenta Bueno e Rolim, uma das melhores cepas das antigas, com texto elegante e fatal, passa por um momento de saúde delicado e tem buscado entre os amigos a solidariedade. Na última campanha foi contrato para colaborar profissionalmente com um candidato a governador que terminou perdendo as eleições. O problema é que até o momento não recebeu seus honorários que foram acertados, mesmo contatando o candidato as tentativas de receberem foram infrutíferas.