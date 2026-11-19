Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 19/11/2026 às 09h51

O calor e a alta umidade favorecem chuvas intensas no interior da Região Nordeste, sudeste do Norte, Centro-Oeste e grande parte do Sudeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Norte, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no centro e sul do Pará, em Rondônia, no Acre e no Amazonas. O calor prevalece em toda a região com temperatura mínima entre as capitais de 23 °C, em Palmas, e máxima de 36 °C, em Rio Branco.

No Nordeste brasileiro, chove com mais intensidade no centro e sul do Maranhão e do Piauí, na Bahia e no sudoeste de Pernambuco. Também pode chover no oeste e sul do Ceará e de Sergipe. Nas capitais, a temperatura mínima será de 24 °C, em Salvador, e a máxima de 37 °C em Teresina.

No Centro-Oeste, o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades alcança toda a região. Chove com mais intensidade e com trovoadas no sudoeste de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e no nordeste de Goiás. A temperatura mínima será de 20 °C, em Brasília, e a máxima de 33 °C, em Cuiabá.

No Sudeste brasileiro, o aviso amarelo de perigo potencial para tempestade alcança a maior parte da região, com exceção do leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, incluindo as capitais dos dois estados. Entre as capitas, a temperatura varia entre a mínima de 17 °C, em Belo Horizonte, e a máxima de 33 °C no Rio de Janeiro.

Na Região Sul, o aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades no norte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e em todo o Paraná. O calor permanece na região, onde a mínima nas capitais será de 19 °C, em Curitiba, e a máxima de 30 °C, em Porto Alegre.