Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/11/2026 às 11h41

Parceria busca adequar o Centro de Desenvolvimento do Futebol, que tem arquibancada para 450 torcedores e poderá atender os quatro clubes de Porto Velho na competição

Os quatro representantes de Porto Velho no Campeonato Rondoniense Sicredi 2027 poderão utilizar o Centro de Desenvolvimento do Futebol (CDF) para disputar suas partidas durante a próxima temporada. A alternativa foi apresentada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) diante da indisponibilidade do estádio Aluízio Ferreira, que passa por obras.

A possibilidade de receber jogos profissionais exige adaptações na estrutura do CDF Heitor Costa. Embora o complexo disponha de instalações com padrão FIFA, sua configuração atual é direcionada principalmente às atividades do futebol amador e das categorias de base. Entre as limitações está a arquibancada, cuja capacidade é de 450 espectadores.

Para viabilizar as melhorias, o presidente da FFER, Heitor Costa, recebeu na manhã desta quinta-feira (19) o secretário municipal de Infraestrutura de Porto Velho, Thiago Felipe Cantanhede. O encontro ocorreu nas dependências do centro esportivo e teve como finalidade estabelecer uma parceria entre a entidade e a Prefeitura.

Durante a visita, o secretário conheceu as instalações e colocou a Secretaria de Infraestrutura à disposição para colaborar com as intervenções necessárias. Segundo Heitor Costa, outras pastas municipais também poderão participar dos trabalhos destinados à preparação do espaço.

O dirigente explicou que a iniciativa pretende oferecer uma solução aos clubes da capital enquanto o Aluízio Ferreira permanece indisponível. A federação atuará como representante das quatro equipes nas tratativas com o Executivo municipal.

“Vamos socorrer os clubes da capital cedendo o CDF para os jogos da competição”, afirmou Heitor Costa ao comentar a disponibilização da estrutura.

A necessidade de adequações também foi destacada pelo presidente, que reconheceu as limitações existentes para a realização de partidas profissionais. Além da capacidade reduzida das arquibancadas, outros aspectos do centro deverão passar por melhorias antes de sua utilização no campeonato.

A edição de 2027 do Campeonato Rondoniense Sicredi tem início previsto para 16 de janeiro. Barcelona de Rondônia, Gazin Porto Velho, Rondoniense Social Clube e Sport Genus integram o Grupo A e representam a capital na principal competição estadual de futebol.