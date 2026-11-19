Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 13h50

O deputado estadual Pedro Fernandes se reuniu, na quinta-feira (18), com o procurador-geral do Estado, Thiago Alencar, para tratar da regularização do assentamento Elso Machado, antigo seringal Ubirajara, em Monte Negro. O encontro foi solicitado pelo vereador Sereno.

O objetivo da reunião foi pedir ao Estado maior agilidade na manifestação de interesse dentro dos processos judiciais que envolvem a região. Durante o encontro, o procurador-geral assumiu o compromisso de acelerar esse posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A manifestação do Estado nos processos é uma etapa importante para destravar a situação da área, que é uma pauta histórica para as famílias e os produtores que vivem e trabalham na localidade.

“Seguimos firmes na articulação para destravar essa pauta histórica, garantindo tranquilidade e dignidade para as famílias e produtores que vivem e trabalham na localidade”, afirmou o deputado Pedro Fernandes.

A regularização fundiária é uma das bandeiras do mandato, que defende segurança jurídica a quem produz em Rondônia.