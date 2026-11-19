Por PF/RO

Publicada em 19/11/2026 às 13h40

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19/11), a 3ª fase da Operação Yankee, para aprofundar a investigação sobre uma organização criminosa suspeita de promover a migração irregular de brasileiros para os Estados Unidos mediante pagamento e de lavar os recursos obtidos com a atividade.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Ji-Paraná/RO e Guarulhos/SP, expedidos pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. Durante as buscas, os policiais apreenderam veículos, duas armas de fogo e R$ 45 mil em espécie. Uma das armas estava em situação irregular, o que resultou na prisão em flagrante de um investigado.

A apuração é desdobramento da 1ª fase da Operação Yankee, que apurou a atuação de um grupo criminoso em Buritis/RO. Segundo as investigações, os suspeitos organizavam viagens e intermediavam o ingresso irregular de brasileiros nos Estados Unidos, por meio de cobrança de valores elevados.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de promoção de migração ilegal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.