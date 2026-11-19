Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/11/2026 às 14h00

Secretário – O senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério, eleito no 1º turno governador de Rondônia nas eleições gerais de outubro, esteve esta semana na Faculdade católica de Rondônia, onde manteve contato com o advogado, médico veterinário e proprietário do estabelecimento de ensino superior Pedro Abib, que foi candidato a governador pelo MDB em outubro. Durante debates na campanha política à sucessão estadual, que também teve Pedro como candidato, ele e Rogério demonstraram que eram adversários políticos, não inimigos, inclusive trocando elogios. Os mais atentos observadores políticos chegaram à conclusão, que Pedro e Rogério não eram adversários, mas parceiros, pelos espaços que um concedia ao outro nos debates de rádio e TV. A visita de Marcos Rogério pela Faculdade Católica de Abib, com cerca de 4 mil alunos seria indício que o ex-adversário político estará na lista dos futuros secretários de Governo? Quem viver verá...

Presidente – Assunto sempre em pauta permanente é o relacionado a composição de a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale0, para o biênio 2027/28. A eleição será em seguida a posse em 1º de fevereiro e vários nomes estão sendo veículos nos órgãos de comunicação e nas redes sociais do Estado. Estariam na lista os deputados Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), delegado Lucas Torres (PL-Buritis), Alan Queiroz (PL-PVH), Jean Oliveira (PRD-PVH), e Marcelo Cruz (Avante-PVH), que já passou pelo cargo recentemente. Também consta da lista o atual presidente, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) e Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), outro que esteve presidente na Legislatura anterior.

Presidente II – Até a posse dos deputados que comporão a 12ª Legislatura teremos muitas “idas e vindas” no sistema política regional. Concorreram à reeleição 21 dos 24 deputados, e 16 conseguiram um novo mandato. Destaque para Laerte Gomes, que manteve a condição de mais bem votado, como em 2022, quando obteve 25.623 votos, ampliando para 32.241 este ano e Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está reeleito para o sexto mandato. Dentre os novatos, os que iniciarão o primeiro mandato está Paulo Moraes Jr (Podemos-PVH), que é um estreante na política, mas de família tradicional com o pai, Paulo sendo vereador, presidente da câmara e deputado estadual. A mãe Sandra Moraes foi vereadora e presidente da câmara e o irmão, Leo Moraes, vereador, deputado estadual, deputado federal, hoje prefeito de Porto Velho e presidente regional do Podemos. Dos deputados de primeiro mandato, somente Paulo Moraes Jr. estará em condições de entrar na disputa da presidente da Ale-RO. Até fevereiro teremos muito o que noticiar sobre a eleição na Ale-RO.

Renovação – Sobre o Parlamento Estadual também se comentava com constância, antes das eleições, que teríamos uma renovação em cerca de 50%, mas não foi isso que ocorreu. Os deputados Cirone Deiró (UB-Cacoal) e o delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) concorreram a vice-governador. Camargo se elegeu na vice de Marcos Rogério. Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) estava inelegível. 16 se reelegeram e os demais estarão exercendo o primeiro mandato. Sem os três deputados, que não concorreram ao mesmo cargo, a renovação na Casa do Povo a partir da posse da 12ª Legislatura em fevereiro ficou abaixo de 30%. Bem menor que os 50% que se comentava antes da abertura das urnas. Isso sinaliza, que a maioria da população está satisfeita com a representatividade legislativa estadual.

Itaporanga – Emenda Parlamentar no valor de R$ 1.583.822,90 está disponível à Prefeitura de Pimenta Bueno, para construção do Ponto de Atendimento de Saúde no Distrito de Itaporanga. A obra será possível graças a emenda do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale). Saúde pública sempre foi uma das prioridades do parlamentar, desde a sua passagem pela Prefeitura de Pimenta Bueno. A maior parte da população depende da eficiência da saúde pública. A unidade de saúde em Itaporanga proporcionará atendimento imediato, inclusive para o deslocamento para a sede do município para tratamentos dos mais complexos. ‘São mais de R$ 1,5 milhão para construção de uma obra prioritária para a população”, argumentou Jean Mendonça.

Respigo

Sexta-feira (20) é feriado nacional, quando se comemora o Dia da Consciência Negra. Nos órgãos públicos (federal, estadual e municipal) funcionarão somente os serviços essenciais +++ O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro (PL), anunciou recentemente boa parte do seu secretariado. Dentre eles Fátima Gavioli, para a Educação, que já ocupou o mesmo cargo em Rondônia e em Goiás +++ Moro, que comandou a Operação Lava-Jato, a maior na luta contra a corrupção no País criou uma secretaria que trata exclusivamente do assunto. Foi confirmado para o cargo de secretário Anticorrupção Fernando dos Santos Lima, ex-procurador da República e um dos integrantes da Lava-Jato +++ A Anticorrupção faz parte da reforma administrativa que Moro pretende implantar no Paraná a partir da posse em fevereiro. A secretaria inédita, faz parte da reformulação geral que será encaminhada para a Assembleia Legislativa do Paraná, antes do final do ano +++ Como está o processo de criação da Guarda Municipal de Porto Velho? Foi compromisso de campanha do prefeito Leo Moraes (Podemos +++ Ele já foi aprovada na Câmara Municipal e sancionado em 2025 pelo prefeito Leo. A violência e a criminalidade são crescentes e assustadoras na Capital de Rondônia e a secretaria será fundamental no processo de combate ao segmento +++ A Guarda Municipal seria muito importante no processo de reformulação administrativa do prefeito Leo Moraes, inclusive na ajuda para controlar o trânsito caótico e violento. Nas próximas colunas vamos abordar com mais detalhe a situação da Guarda Municipal e os motivos de a sua necessidade +++ Às 18h30 de hoje (19) jogam pelo Brasileiro A Vasco e Internacional e Vitória e Bragantino. Às 20h30 São Paulo e Fluminense.