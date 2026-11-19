Por SINTERO

Publicada em 19/11/2026 às 14h08

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa aos profissionais da rede estadual de ensino sobre as deliberações da Comissão de Gestão do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) referentes às solicitações de afastamento para a realização de cursos de mestrado e doutorado.

Durante a reunião, ficou deliberado que as liberações dos profissionais aprovados acontecerão a partir do início do próximo ano letivo, em fevereiro de 2027.

O SINTERO defendeu que os afastamentos fossem concedidos imediatamente, considerando o direito dos trabalhadores à qualificação profissional. Entretanto, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) argumentou que, diante do encerramento do atual ano letivo, haveria dificuldades para organizar a substituição dos profissionais liberados.

Diante disso, foi estabelecido que os afastamentos terão início no próximo ano letivo, permitindo que a Seduc organize o planejamento necessário para garantir a continuidade das atividades escolares

Para o SINTERO, a valorização dos profissionais em educação é uma luta permanente da entidade. A defesa de melhores condições de trabalho, do respeito aos direitos previstos no Plano de Carreira e do incentivo à formação continuada integra o compromisso do Sindicato com a categoria. Investir na qualificação dos trabalhadores é também investir no fortalecimento da educação pública e na qualidade do ensino oferecido à sociedade

Por fim, o SINTERO parabeniza os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram suas solicitações aprovadas e seguem buscando ampliar seus conhecimentos e sua formação acadêmica. A entidade continuará acompanhando o cumprimento das deliberações e defendendo políticas que reconheçam e valorizem aqueles que constroem diariamente a educação pública de Rondônia.