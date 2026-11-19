Por ASSESSORIA

Publicada em 19/11/2026 às 14h29

A Prefeitura de Jaru promoverá, no dia 28 de novembro, o 2º Encontro de Bandas e Fanfarras, um evento dedicado à valorização da música e ao intercâmbio cultural entre os municípios.

A programação terá início às 19h, na Quadra Poliesportiva do Setor 04, e contará com a participação de bandas e fanfarras de diferentes municípios, proporcionando ao público uma noite de apresentações musicais, talento e integração.

Promovida por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, a iniciativa tem como objetivo incentivar a prática musical, valorizar os talentos e fortalecer os laços culturais entre os municípios participantes.