Por TJ/RO

Publicada em 19/11/2026 às 14h11

Nesta quinta-feira, 18 de novembro, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) celebra cinco anos da instalação do primeiro Fórum Digital do Estado, no município de Mirante da Serra. Inaugurada em plena pandemia da Covid-19, a iniciativa nasceu com o propósito de aproximar o Poder Judiciário da população, ampliando o acesso à Justiça por meio da tecnologia e do atendimento remoto. Os Fóruns Digitais da Justiça de Rondônia já ultrapassaram a marca de 72.234 atendimentos a cidadãos nas nove unidades em funcionamento.

A proposta surgiu como uma alternativa para garantir que moradores de municípios distantes das sedes das comarcas pudessem acessar os serviços judiciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. Por meio da estrutura disponibilizada, os cidadãos passaram a contar com recursos tecnológicos para participar de audiências, manter contato com unidades judiciais e receber atendimento, mesmo à distância.

Ainda em 2021, o TJRO implantou outra unidade em Extrema de Rondônia, distrito de Porto Velho, na região da Ponta do Abunã. As duas experiências iniciais foram viabilizadas por meio de parcerias com as prefeituras municipais, que contribuíram para a implantação dos espaços destinados ao atendimento da população.

Com os resultados da experiência, o Tribunal avançou na consolidação do projeto e desenvolveu um modelo próprio de construção para os Fóruns Digitais, com estruturas modernas, planejadas para oferecer melhores condições de atendimento, acessibilidade e utilização dos recursos tecnológicos.

A iniciativa foi ampliada e chegou aos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, Chupinguaia e Cujubim, fortalecendo a presença institucional do Judiciário e facilitando o acesso da população aos serviços da Justiça. O modelo feito em Light Steel Frame também será entregue em Mirante da Serra, que atualmente funciona em um prédio cedido pela prefeitura. O novo prédio está em fase de licitação.

Na unidade pioneira de Mirante da Serra, a trajetória desde o início do projeto já soma 11.390 atendimentos, com o TJRO respondendo por 5.715 registros, o TRE por 3.003, a DPE por 1.253 e outros parceiros/serviços por 1.419. Entre as demais unidades, conforme relatório da Coordenadoria dos Fóruns Digitais, também houve alto volume de demandas registradas. Nos municípios de Candeias do Jamari (16.633), Extrema de Rondônia (15.186), Chupinguaia (7.298), Alto Paraíso (6.648), Cujubim (4.832), Itapuã do Oeste (4.378), Monte Negro (3.539) e Campo Novo de Rondônia (2.330).

Justiça mais próxima e reconhecimento nacional

Ao completar cinco anos, o Fórum Digital representa uma mudança na forma de prestação dos serviços judiciais em Rondônia. A iniciativa demonstra como a tecnologia e a cooperação entre instituições podem contribuir para superar barreiras geográficas e ampliar o acesso a direitos.

Mais do que estruturas físicas, os Fóruns Digitais simbolizam uma estratégia de aproximação entre o Judiciário e a sociedade, especialmente em regiões onde a distância dos fóruns tradicionais pode representar um obstáculo para quem precisa dos serviços da Justiça.

A relevância da iniciativa também ultrapassou as fronteiras do Estado. O projeto dos Fóruns Digitais foi reconhecido nacionalmente pelo Prêmio Innovare, uma das principais premiações brasileiras voltadas à identificação e valorização de práticas inovadoras no sistema de Justiça.