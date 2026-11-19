Por Semcom

Publicada em 19/11/2026 às 14h22

Atletas vilhenenses integrantes do Grupo de Capoeira Nasce, embarcam nesta quarta-feira, 18, para uma série de competições interestaduais acompanhados pelo professor Odair Belarmino, conhecido nas rodas como Kisuco.

De acordo com o cronograma detalhado por Belarmino, a primeira parada da equipe será em Mato Grosso para a disputa da 3ª edição do Campeonato Sorriso de Capoeira, que ocorre nesta sexta-feira, 20. Na sequência, a delegação segue de ônibus até Cuiabá, de onde embarca em vôo com destino ao Rio de Janeiro para disputar o Volta do Mundo Bambas (VMB12), evento mundial da modalidade sediado em Maricá.

Com dez anos de fundação, o Grupo Nasce conta com três atletas classificados por meio de seletiva para a etapa mundial deste ano. A viagem da equipe foi viabilizada pela Prefeitura de Vilhena, que custeou as passagens para os competidores.