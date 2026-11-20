Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/11/2026 às 11h15

PORTO VELHO, RO – A comemoração dos 49 anos de Vilhena terá duas atrações sertanejas neste domingo, 22 de novembro, no Parque de Exposições. As duplas George Henrique & Rodrigo e Hugo & Guilherme integram a programação anunciada pela Prefeitura, com entrada gratuita para o público.

A sequência das apresentações começará com George Henrique & Rodrigo. Após o encerramento do primeiro show, Hugo & Guilherme assumirão o palco para dar continuidade à programação musical do aniversário do município.

O anúncio foi divulgado pela Prefeitura de Vilhena, que destacou a participação das duas duplas na celebração. A apresentação de Hugo & Guilherme foi anunciada com referência ao sucesso musical “Flash”, mencionado na divulgação oficial do evento.

A realização do show conta com o apoio do Serviço Social do Comércio de Rondônia (Sesc-RO), por meio de fomento do Ministério do Turismo.

Embora a ordem das apresentações esteja definida, o comunicado não informa o horário exato de início dos shows. O acesso ao Parque de Exposições será gratuito, conforme divulgado pela administração municipal.