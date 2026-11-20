Por GCI

Publicada em 20/11/2026 às 11h18

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve a condenação, durante tribunal do júri, de um casal, na sexta-feira (13/11), em Vilhena. O homicídio foi cometido pela ex-companheira da vítima e o atual marido dela.

A promotora de Justiça Marcela Maria do Canto Defert, durante o júri, comprovou que a dupla planejou uma emboscada contra o ex-marido da ré, por motivo não esclarecido no processo.

Os jurados aceitaram a tese da acusação e condenaram o casal por homicídio qualificado, cometido com agravantes que aumentam a pena. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime aconteceu por meio de emboscada, recurso que impediu a defesa da vítima.

Dinâmica do crime e investigação

A mulher usou o relacionamento anterior com a vítima para atraí-lo até uma residência, no dia 4 de fevereiro de 2025. No local, o atual marido dela o esperava armado com um revólver e efetuou diversos disparos contra o homem, que morreu no imóvel.

A Polícia Civil prendeu os dois suspeitos no sábado, 15 de fevereiro, onze dias após o crime. Os agentes cumpriram mandados de prisão temporária e recolheram objetos ligados ao assassinato durante a investigação.

Definição das penas

Durante o julgamento, os jurados rejeitaram o pedido de absolvição dos réus e negaram que a mulher tenha tido participação menor no crime.

A magistrada do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Liliane Pegoraro Bilharva, fixou a pena do réu em 15 anos de prisão em regime fechado. Para a ré, a juíza definiu a pena de 14 anos de prisão em regime fechado. A sentença negou aos condenados o direito de recorrer da decisão em liberdade, mantendo a prisão para cumprimento das penas.