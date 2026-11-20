Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 20/11/2026 às 11h00

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio da Coordenadoria de Atividades Sociais (CAS), em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), realizará, de 26 a 29 de novembro de 2026, o 7º Encontro Estadual do Programa Educacional Polícia Militar Mirim (7º EPMM/2026), no Hotel Fazenda Minuano, em Presidente Médici.

O evento deverá reunir aproximadamente mil participantes, entre eles 900 alunos, com idades de 11 a 18 anos, provenientes de 17 municípios rondonienses, além de policiais militares e equipes de apoio.

Estão confirmadas representações de Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Buritis, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Monte Negro, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici e Vilhena.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Glauber Souto, a programação foi organizada para promover a integração entre os participantes e fortalecer valores fundamentais à formação cidadã, como disciplina, respeito, responsabilidade, cooperação e espírito de equipe. Durante os quatro dias, os alunos participarão de atividades esportivas, educativas, culturais e recreativas.

Entre as atrações estão competições de cabo de guerra, gincana cultural, concurso de ordem unida, revezamento 4 x 100 metros, provas de nós e amarrações e flexão de braço. Também estão previstos momentos cívicos, palestras, show de talentos mirins e atividades de lazer.

A solenidade oficial de abertura acontecerá no dia 27 de novembro, às 9h, no Hotel Fazenda Minuano. A programação prosseguirá até o dia 29, quando serão realizadas as cerimônias de premiação e encerramento.

TRADIÇÃO E FORMAÇÃO CIDADÃ

O Encontro Estadual teve sua primeira edição em 2017, no município de Ariquemes, inicialmente com o nome de Encontro de Guardas Mirins do Estado de Rondônia. Desde então, a iniciativa passou a percorrer diferentes municípios, consolidando-se como um importante espaço de integração, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos entre os integrantes do programa.

Com a realização da sétima edição, a Polícia Militar de Rondônia reafirma seu compromisso com projetos sociais e educativos voltados à formação de crianças e adolescentes, contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e preparados para uma convivência pautada no respeito, na responsabilidade e nos valores sociais.