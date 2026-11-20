Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/11/2026 às 11h30

Bandeira – Quinta-feira (19) comemorou-se (?) o Dia da Bandeira. Para quem não sabe, principalmente a juventude, que não apreende e nem sabe quais são os símbolos nacionais, na escola, porque não ensinam, a Bandeira é um deles. O País tem quatro símbolos nacionais: Bandeira, Brasão, Selo e Hino. É lastimável a educação cívica no Brasil, que foi abolida até das escolas. Vergonhoso assistir nos estádios de futebol a apresentação do Hino Nacional. Os torcedores se comportam como se estivessem em um parque de diversões e a maioria dos jogadores mascando chicletes, olhando para o tempo como se estivesse na varanda da sua casa. Outros abrem a boca como se estivessem cantando o hino de sua Pátria. Bem diferente dos jogadores e jogadoras do vôlei e do basquete, que realmente dão a verdadeira importância que o momento requer, inclusive a arquibancada, que canta ou fica em absoluto silêncio. E o Dia da Bandeira passou sem que houvessem pronunciamentos no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, câmara de vereadores. Também não se pode esperar muito de um País onde o professor não pode reprovar o aluno. É o fim da rosca...

Educação – Notas da coluna durante a semana foram relacionadas sobre a especulação no fornecimento de lápis, canetas, giz, apagadores para as escolas da Rede Estadual de Ensino, que é direcionada somente para uma empresa, de uma figurinha carimbada que dá as cartas na Secretaria de Estado da Educação-Seduc desde a época de o ex-governador Ivo Cassol. Não há licitação, pois, a necessidade das cerca de 100 escolas do Estado são fracionadas. É importante lembrar, que um badalado político de Rondônia, por ter fracionado licitação quando era prefeito está inelegível e já teve problemas com a Justiça. A preocupação da “toda poderosa” da Seduc é a informação veiculada em vários veículos de comunicação do Estado, inclusive na coluna, que o futuro secretário de Estado da Educação será o deputado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), que foi eleito vice-governador do governador-eleito, Marcos Rogério, presidente estadual do PL.

Educação II – As posses de Rogério e Camargo ocorrerão no dia 6 de janeiro, nova data para os governadores e 5 de janeiro par ao presidente da República, mas já tem muita gente com a “pulga atrás das orelhas”. Caso Rodrigo Camargo realmente assuma a pasta da Educação, embora seja delegado de Polícia, o que não muda nada, pois o presidente da República, Lula da Silva (PT), que está no quarto mandato era metalúrgico, devido à sua maneira firme de encarar as situações e mais quando há indícios de corrupção, certamente irá promover uma auditoria geral sobre a situação. Como estamos a pouco mais de um mês para a mudança de governo, até lá muita água irá correr embaixo da ponte, mas que já tem muita gente preocupada em ter que prestar contas, não se tem dúvidas. Quem viver verá...

Acidente – o feriado prolongado hoje (20), Dia da Consciência Negra, e o sábado e domingo levou muitas pessoas a passeio dentro e fora do Estado. O chamado Corredor da Morte, trecho de cerca de 700 km da BR 364 entre Porto Velho a Vilhena continua matando. Na quinta-feira (19), acidente às imediações de Ariquemes envolvendo uma caminhonete e um veículo de passeio resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. Também tivemos o tombamento de uma carreta como combustível, além de outro com duas carretas, um veículo Gol que teria causado o acidente com mais dois veículos de passeio matando uma pessoa e deixando várias feridas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve ampliar suas ações durante o feriado prolongado, porque muitos motoristas sem o traquejo necessário para trafegar em rodovias movimentadas, e perigosas, como a 364 se envolvem em acidentes, sendo boa parte deles com vítimas fatais devido à falta de experiência em rodovias.

Deputados – Estamos a menos de um mês para o prazo final de diplomação dos reeleitos e eleitos nas eleições gerais de outubro. Em Rondônia temos alguns casos que estão sendo analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que poderão mudar o quadro de parlamentares que comporão a 12ª Legislatura que terá início em 1º de fevereiro. Existe possibilidades de mudanças nas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, hoje com os nomes já definidos, mas existem processos correndo na Justiça Eleitoral (JE), alguns bem fundamentados, que poderão alterar o quadro considerado eleito. Nota-se nos bastidores movimentação enorme sobre o futuro e a convocação da JE para a solenidade de diplomação. Diplomado fica mais difíceis mudanças, pois o reeleito ou eleito já estaria com documento atestando lisura no pleito eleitoral e exige manobras mais complexas na Justiça para se, no caso, já cassar um deputado e não um eleito, mas não diplomado, legalizado.

Respigo

Apesar do feriado nacional, dia da Consciência Negra, em Porto Velho, como sempre ocorre nessas ocasiões, o comércio abre geralmente até às 13h. Principalmente nos centros de maiores movimentações, como nas Zonas Leste e Sul +++ A Capital de Rondônia com as ruas e avenidas com baixo fluxo de veículos. É comum nesses períodos de feriados prolongados de boa parte da população viajar para o interior ou outros Estados +++ E o transporte aéreo de Porto Velho, que há tempos não atende à demanda continua com preços abusivos e falta de assentos e fica mais explícito em finais de semana como o iniciado hoje (20) com o feriadão. Nas rodoviárias a situação é diferente, pois as empresas colocam mais ônibus para atender a demanda, que é sempre crescente +++ O título do Brasileirão Série A deve ser decidido no sábado (21). Palmeiras e Flamengo, primeiro e segundo colocados jogam em São Paulo e um empate dará o título ao time carioca, que tem seis pontos de dianteira.

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