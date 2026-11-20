Por Sérgio Pires

Publicada em 20/11/2026 às 09h15

“NÃO É UM EUFEMISMO FOFINHO DE ´INDOCUMENTADO´ QUE A MÍDIA INVENTOU: IMIGRAÇÃO ILEGAL É CRIME”: A CNN É CONTESTADA AO VIVO

O politicamente correto, linguagem que os que se autodenominam progressistas (na verdade, são ditadores também na linguagem!) de vez em quando encontra uma adversário à altura. O caso envolvendo a rede CNN dos Estados Unidos e Stephen Miller, membro do governo Trump, merece ser divulgado, porque ele sintetiza muito bem como a grande mídia atua e como a sociedade, que não concorda com a transformação da notícia em apelo ideológico reage.

O debate era sobre a imigração. A jornalista da CNN fez um comentário afirmando “são casos de imigrantes indocumentados”. Miller protestou: “estavam nos Estados Unidos ilegalmente”. A CNN não gostou e disse que queria uma discussão de boa-fé.

O membro do governo americano não recuou. “Quando você usa linguagem projetada para obscurecer a verdade, isso não é boa-fé. Um alienígena ilegal é um alienígena ilegal. Eles não são imigrantes indocumentados”!

A CNN retrucou, dizendo, através de seus jornalistas, que a emissora estava tentando humanizar o debate. A resposta foi na “lata”: “Humanizar? Então vamos humanizar o Código Penal também. O ladrão de bancos vai virar um especialista em saques não programados. O vigarista em empreendedor de narrativas financeiras alternativas. O cara que invade sua casa é só um visitante com documentação pendente. Que tal?”, questionou.

Quando a jornalista da CNN disse que a analogia era grosseira, Stephen Miller bateu firme: “Grosseiro é fingir que a lei federal desaparece, porque a mesa da Redação da CNN inventou um eufemismo mais fofinho: indocumentado. Soa como alguém que esqueceu a carteira no Uber. Não mesmo! É alguém que cruzou a fronteira sem autorização, ficou e, agora, a imprensa trata o estatuto legal como se fosse uma questão de estilo de escrita”.

Quando a CNN argumentou que os ilegais contribuem para a economia, Miller arrasou na resposta: “Ah, é o argumento clássico, ou seja, o crime deixa de ser crime se a pessoa lava pratos ou constrói telhados. Pelo mesmo raciocínio, o contrabandista de cigarros contribui também, cria empregos no transporte. Quer que a gente chama de empreendedor informal de logística?”, questionou, ironizando.

Por fim, disse que com suas respostas, “estou rejeitando o dicionário de marketing. É o truque mais antigo. Primeiro, você amolece o vocabulário. Depois declara vitória moral. Os Estados Unidos se cansou deste teatro. Chame isso do que ele realmente é: controle da narrativa”.

A entrevista foi encerrada!

PRESIDÊNCIA DA ALE: FALTARIAM APENAS DOIS VOTOS PARA JEAN MENDONÇA CHEGAR AO COMANDO DO PARLAMENTO ESTADUAL

Fervem nos bastidores as conversas para a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa e da Mesa Diretora, para o próximo biênio. Neste momento, as fichas das apostas, em sua maioria, são acumuladas no nome do deputado Jean Mendonça, de Pimenta Bueno. Há ainda outros nomes sendo cogitados, mas Mendonça, reeleito e com o quinto mais votado em sua terceira eleição, com 26.107 votos, surge como o candidato mais quente para comandar o legislativo estadual.

Irmão do ex-deputado estadual Kaká Mendonça, que teve quatro mandatos, Jean Mendonça tem sua principal base eleitoral em Pimenta Bueno, onde a família vive há décadas. Paranaense de nascimento (Nova Londrina, 22 de março de 1978) o parlamentar foi prefeito da sua cidade, a partir de 2012.

Eleito deputado estadual em 2018, foi reeleito em 2022 e agora chega ao seu terceiro mandato, que começa em fevereiro de 2027. Ele é um dos sete deputados estaduais eleitos pelo PL. Os outros são Nim Barroso, Delegado Lucas, Luizinho Goebel, Taíssa Souza, Alan Queiroz e Wiveslando Neiva. Jean poderia contar ainda com pelo menos dois votos do aliado Partido Novo (dr. Luis do Hospital e dr. Gilber.

Caso isso se concretizasse, faltariam apenas outros dois votos para que a Presidência fosse conquistada. As conversações continuam todos os dias. Mas é sempre bom lembrar que outros nomes importantes (como os de Alex Redano e de Marcelo Cruz, dois experientes parlamentares) também podem surgir como surpresas.

NOVA LEI ESTADUAL DO GARIMPO É UM PASSO, MAS TODA A DECISÃO VEM DO GOVERNO FEDERAL. NA PRÁTICA, NADA MUDOU

Parece ser apenas simbólico, mas na verdade tem importância sim, se não imediata, ao menos para discussões futuras. A derrubada da Lei estadual que proíbe o garimpo no rio Madeira, em Rondônia, assinada em 1991 pelo então governador Osvaldo Piana, ao menos tem um valor legal importante: agora, não há mais empecilhos para que a Sedam possa dar licenciamento ambiental para o garimpo.

Contudo, a nova lei, que cancelou a antiga, foi assinada pelo governador interino Alex Redano (ele, aliás, defensor intransigente do garimpo e dos pequenos produtores rurais) e com apoio total do governador Marcos Rocha, que reassume seu posto nesta sexta, não muda a situação de proibição.

Toda a legislação sobre exploração mineral no país está concentrada nas mãos do governo brasileiro, através da Agência Nacional de Mineração. As leis estaduais, obviamente, não superam as federais. Contudo, ao menos acenam com a possibilidade de que os garimpeiros possam, novamente, requerer à Sedam o licenciamento para atuarem, até que a questão federal seja resolvida.

O que é importante dizer: nada mudou, por enquanto. A garimpagem de ouro continua tão proibida quanto antes. Quem se empolgou e acha que o garimpo está autorizado, pode ter sérios problemas. A ação foi importante não só para acabar com uma lei antiquada, criada em outros tempos, mas também para deixar claro que os rondonienses querem ter o direito de explorar suas riquezas.

Na assinatura da nova lei estadual, ao lado de Redano, estavam lideranças de garimpeiros, como a dra. Tânia Sena, presidente da entidade regional e que defende o garimpo há longos anos.

Por enquanto, nada mais que isso.

COMO SENADOR, MARCOS ROGÉRIO COLOCA 1 BILHÃO E 300 MILHÕES PARA RODOVIAS FEDERAIS, COM DESTAQUE PARA AS DE RONDÔNIA

Ainda senador e preparando-se para assumir o governo de Rondônia, numa eleição que ganhou fácil, no primeiro turno, Marcos Rogério preside a poderosa Comissão de Infraestrutura do Senado. E foi graças ao comando dele que a Comissão aprovou emendas de 4 bilhões e 900 milhões de reais em investimentos a partir de 2027, na região norte e, é claro, com destaque para Rondônia.

Nosso Estado tem, no orçamento estadual para o ano que vem, apenas 336 milhões de reais, o que daria para asfaltar apenas 112 quilômetros. Com a decisão da Comissão presidida por Marcos Rogério, só em rodovias federais da região norte (com prioridade para nosso Estado) foram destinadas emendas do Orçamento da União na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais.

Dinheiro para ampliar a infraestrutura dos Estados da Calha Norte; reforma e reaparelhamento de aeroportos; para terminais hidroviários e para vários outros setores da região, representam uma soma notável de investimentos federais. Os recursos serão utilizados apenas em rodovias federais, enquanto o futuro Governador analisa de onde buscará dinheiro para melhorar a estrutura viária das estaduais.

As decisões da Comissão ainda passarão por crivos internos no Senado, antes de serem encaminhadas para inclusão na Proposta Orçamentária do governo federal para 2027, que será de 7 trilhões e 400 bilhões de reais, com limite de gastos de 2 trilhões e 600 milhões de reais, porque o restante já está comprometido.

AVANTE, PRD E SOLIDARIEDADE JÁ TEM APOIO DO MP ELEITORAL PARA FORMAR FEDERAÇÃO. PDT E PSB AINDA PODEM ENTRAR

Os primeiros passos foram dados. Pode estar surgindo uma grande federação de partidos de centro-direita, centro e centro esquerda, com uma Federação poderosa, envolvendo vários partidos que não atingiram a cláusula de barreira, na última eleição e pelo menos um que a atingiu.

A Federação será formada em etapas. A primeira delas já tem, inclusive, o aval do Ministério Público Eleitoral e está sendo criada a pedido do Avante, partido que, em Rondônia, tem o comando do ex-deputado estadual Jair Montes. Terá o próprio Avante, o Solidariedade e o PRD, três que não conseguiram atingir o mínimo de eleitos exigidos pela atual legislação eleitoral.

O projeto envolve uma segunda fase, em que ingressariam na Federação o PDT, comandado no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz e o PSB, ainda está sob intervenção do Diretório Nacional.

Imagine-se se toda esta negociação resultar na união de todos estes partidos, como surgiria muito forte não política não só regional, como estadual. Avante, Solidariedade, PRD, PDT e PSB, formariam uma frente política muito forte.

Samuel Costa, que foi candidato do PSB ao Governo, afirmou que a Federação entre PDT e PSB já está firmada. Afirmou que “quanto à possibilidade de outros partidos de centro e centro-direita integrarem uma Federação, houve notícias veiculadas pela imprensa nesse sentido. Entretanto, até o momento, não houve registro ou homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral”.

FALTANDO POUCO PARA FIM DE GOVERNO, MARCOS ROCHA PARTICIPOU DA COP 31 E DEFENDE A POPULAÇÃO DA AMAZÔNIA

Faltando apenas 47 dias para passar o bastão ao seu sucessor, o governador Marcos Rocha retornou ao Estado, depois de participar, comandando a comitiva rondoniense, da edição da COP 31, na Turquia. Durante sua ausência, o governo teve à frente o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alex Redano.

Não há muitos detalhes sobre a participação rondoniense no evento internacional. Mas nossa delegação participou do evento através do Pavilhão Brasil. Os temas abordados por Rondônia foram organizados pela Sedam, a secretaria estadual do Meio Ambiente. O secretário Marco Antônio Lagos, aliás, teve também apoio de ONGs que atuam na região, para estar no evento.

Uma proposta, criada pela Diretoria de Governança Climática (Dgovclima) foi selecionada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e levou ao debate experiências e soluções relacionadas ao financiamento, à tecnologia e à resiliência climática. Com o tema “Do financiamento à escala: plataformas tecnológicas subnacionais para a resiliência climática”, o painel foi realizado durante a COP, que se encerra nesta sexta-feira.

Recentemente, falando sobre a nossa floresta, o governador Marcos Rocha declarou que “todas as populações na Amazônia importam e devem ser escutadas. Precisamos trabalhar com quem acredita numa Amazônia desenvolvida, que respeita a nossa gente e coloca em primeiro lugar, a dignidade de quem vive nesta terra!”.

EM DEZEMBRO, PASSA A VALER A ESCALA 5X2, MAIS UMA PEDRA NO CAMINHO DA ECONOMIA BRASILEIRA

Agora é lei. Daquelas que, em algum tempo, trarão ainda mais prejuízos para empresas e afetar o emprego no Brasil. O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a escala 5×2 e estabeleceu mecanismos para garantir a transição para a nova jornada sem redução salarial.

A regulamentação atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a competência para editar normas complementares do repouso semanal, e para particularidades dos regimes especiais de trabalho.

A mudança da escala 6×1 para 5×2 assegura o repouso semanal remunerado de dois dias, sem redução salarial, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional. O decreto define os critérios para o cálculo do salário-hora, considerando as jornadas de 42 horas semanais, a partir de 16 dezembro de 2026, e de 40 horas semanais, a partir de 16 dezembro de 2027, preservadas as condições mais favoráveis aos trabalhadores.

No mesmo contexto, a negociação coletiva permanece como instrumento para estabelecer regras diferenciadas em categorias específicas, respeitados os limites constitucionais e as condições previstas na regulamentação. O MTE deverá publicar, nos próximos dias, normas complementares para orientar a aplicação das novas regras.

Todo este pacote de medidas do governo federal, concluindo a famigerada Reforma Tributária que começa a valer em janeiro, vão dar à economia brasileira um choque que pode significar anos de atraso e quebradeira geral.

Tomara que estas previsões catastróficas não se confirmem, apesar de tudo indicar que, infelizmente, será este o lamentável caminho que trilharemos.

BAGATTOLI TEM APOIO DE BANCADAS DE TRÊS ESTADOS CONTRA A CONCESSÃO DA ROTA AGRO CENTRAL

O movimento contra a concessão da Rota Agro Central, que atravessa Mato Grosso até Rondônia, cresce em toda a região. Nesta semana, o senador rondoniense Jaime Bagattoli conseguiu o apoio das bancadas de Rondônia, Acre e Mato Grosso na luta para impedir que a Rota possa ter concessão semelhante ao trecho rondoniense da BTR 364, pelo temor é de que os custos se somem aos pedágios da BR-364 já em vigor no nosso Estado.

Vista como uma das principais vias de escoamento do país, a Rota Agro Central é mais um dos trechos rodoviários que está ameaçado de concessão no país. Sabendo da importância e do impacto disso, o senador Jaime Bagattoli conseguiu unir as bancadas de Rondônia, Acre e Mato Grosso contra o projeto.

Em um ofício, destinado ao ministro dos Transportes, Bagattoli apontou alguns pontos que acabaram acatados pelas três bancadas, como a imediata paralisação do processo licitatório; o adiamento do leilão, previsto para acontecer em dezembro deste ano; a revisão dos estudos e da modelagem; além de uma audiência pública para discutir a concessão.

O ofício do senador foi assinado pelos presidentes das bancadas dos três estados: o deputado Maurício Carvalho (Rondônia), a deputada Coronel Fernanda (Mato Grosso) e o senador Alan Rick (Acre).

A Rota Agro Central abrange mais de 880 quilômetros de rodovias, entre elas um trecho da BR-364 que liga os estados de Rondônia e Mato Grosso. O temor, levantado pelo senador Bagattoli, é de que os custos dessa concessão se somem aos pedágios da BR-364 já em vigor em Rondônia. O leilão está previsto para acontecer no dia 17 de dezembro de 2026 na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

O QUE LEVA A TANTA TORCIDA POR BANDIDOS OU INVÉS DE PENA DAS VÍTIMAS: A HISTÓRIA DOS CRIMES PODE EXPLICAR TUDO ISSO?

A humanidade tem seu lado dark. Muita gente parece torcer pelo bandido. Provas não faltam. Há 92 anos, o casal de assassinos Bonnie Parker e Clyde Barrow foi morto pela polícia. Ninguém lembra das dezenas de vítimas, incluindo vários agentes da lei mortos por eles. Os dois ainda são tratados como heróis.

Do Velho Oeste, quem sabe o nome de qualquer vítima de Billy The Kid? Ele viveu apenas 22 anos, mas matou uma pessoa para cada ano de vida. Até hoje é reverenciado como uma espécie de herói, mesmo com uma vida recheada de assaltos e assassinatos de pessoas comuns.

E Elize Matsunaga? Matou e esquartejou seu marido, foi presa, mas acabou se tornando personagem de vários programas de TV, de documentários e de filmes. Tornou-se uma das criminosas mais famosas do país. Muitas mulheres foram às redes sociais, algumas até elogiando a assassina fria.

No Brasil, o caso mais sintomático é o da assassina dos pais, Suzane Von Richthofen. Nunca cumpriu toda a sua pena; está solta e vivendo normalmente. Ainda, recentemente, teria recebido meio milhão de reais para gravar um depoimento sobre o duplo crime cruel que cometeu. A gravação mostra uma mulher bonita, cheia de risos e gargalhadas. Tem fãs no Brasil inteiro.

PERGUNTINHA

Com o preço do tomate subindo mais de 180 por cento em poucos meses, a culpa é do que ou de quem: queda na produção, chuvas e temperaturas fora de época; do governo Lula ou é do Bolsonaro, a quem a esquerda culpa tudo de ruim que acontece no país há vários anos?