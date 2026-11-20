Por sebrae

Publicada em 20/11/2026 às 09h30

José Zeferino Pedroso reuniu-se com imprensa, colaboradores, parceiros e conselheiros estaduais

O Presidente do Conselho Deliberativo Nacional (CDN) do Sebrae, José Zeferino Pedroso, cumpriu agenda oficial em Rondônia esta semana (19), atendendo a convite do Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti e aproveitou a ocasião para lançar ferramentas que o Sebrae disponibiliza para apoio à gestão pública.

Pela primeira vez em Rondônia, Zeferino que também é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC), desde 1990 e atual Presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC), Vice-Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem sua base no estado de Santa Catarina, de onde tem relevante contribuição para o agro do país.

Primeira visita ao estado

Durante encontro com representantes da imprensa, José Zeferino destacou a importância da aproximação entre o Conselho Deliberativo Nacional e as unidades estaduais do Sebrae. Segundo ele, a visita faz parte de uma agenda de integração que vem sendo realizada em todo o país desde o início de sua gestão.

“É uma satisfação vir a Rondônia, a exemplo do que nós já estamos fazendo nessa peregrinação por todos os estados. Foi uma determinação quando assumi a presidência do Conselho Deliberativo Nacional. Hoje estou aqui em Rondônia, onde já tínhamos uma relação institucional com o presidente Darci Cerutti, mas é a primeira vez que nós, do deliberativo nacional, temos o prazer de visitar o estado”, afirmou.

Zeferino também ressaltou o dinamismo econômico de Rondônia e os resultados positivos registrados na geração de empregos.

“Rondônia cresce dia a dia e, como catarinense, costumo dizer que o estado ainda nos supera em taxa de emprego. Santa Catarina ocupa a segunda posição. É um prazer conhecer de perto o que acontece aqui e levar também as reivindicações e demandas nas quais possamos contribuir”, destacou.

O presidente do CDN aproveitou a oportunidade para reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Sebrae em Rondônia junto aos pequenos negócios e às instituições públicas.

“Sabemos que o Sebrae Rondônia é uma instituição atuante, que atende às demandas das micro e pequenas empresas e também contribui com iniciativas do poder público. Fico honrado com a recepção e pela oportunidade de conversar com os profissionais da imprensa, que levam à sociedade informações importantes sobre o desenvolvimento do estado”, concluiu.

Visita reforça alinhamento institucional

Para o anfitrião da agenda, Darci Cerutti, a presença do Presidente do CDN mostra prestígio para a instituição e alinhamento com as diretrizes e estratégias nacionais do Sebrae: “Agradecemos a visita do nosso Presidente Zeferino, fato que nos deixa com muita alegria para seguir promovendo desenvolvimento no âmbito da Micro e Pequena Empresa de Rondônia, dando nossa parcela de contribuição para o crescimento do país”, disse Cerutti.

Ferramentas para apoiar a gestão pública

A agenda foi arcada com um café da manhã com a imprensa em que as plataformas disponibilizadas pelo Sebrae à sociedade que podem auxiliar gestores públicos para tomadas de decisões e planejamentos estratégicos de encontro às vocações territoriais, além de ser mais um elemento de suporte para o entendimento da nova Reforma Tributária.

Municípios em Números, ferramenta que disponibiliza indicadores socioeconômicos e dados territoriais para apoiar gestores públicos no planejamento e na definição de estratégias de desenvolvimento local.

Também foi divulgada a plataforma Reforma Tributária, ambiente digital criado para orientar gestores e empreendedores sobre os impactos das mudanças no sistema tributário brasileiro, reunindo informações atualizadas e conteúdos especializados.

A plataforma Nosso Alimento Rondônia, iniciativa que conecta produtores, compradores e demais integrantes da cadeia produtiva de alimentos, estimulando oportunidades de negócios e fortalecendo a economia regional também foi lançada na oportunidade.

José Zeferino também participou de um momento interno com colaboradores e integrou, como convidado, a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).