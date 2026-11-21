Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 21/11/2026 às 08h00

O sábado, 21 de novembro, prossegue com elevado dinamismo atmosférico e temperaturas altas em toda a Região Norte. A umidade proveniente da Floresta Amazônica alimenta núcleos de instabilidade no centro-sul da região, garantindo boas precipitações para a agricultura familiar e o agronegócio local.

Em Manaus (AM) e em municípios do interior amazonense, como Humaitá, Barcelos e Maués, o sábado terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas, variando entre a mínima de 25°C e a máxima de 35°C, com umidade relativa em 97%.

Em Palmas (TO) e em cidades do interior tocantinense, como Dianópolis e Colinas do Tocantins, a previsão também indica trovoadas isoladas e variação térmica de 24°C a 32°C. Em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), bem como em municípios como Guajará-Mirim e Feijó, ocorrem pancadas de chuva isoladas com máximas de 33°C e 34°C, respectivamente.

Na faixa norte, o calor se intensifica: Boa Vista (RR) registra mínima de 27°C e máxima de 37°C, enquanto Belém (PA) e polos paraenses como Redenção e Tucuruí alcançam 36°C, ambos com possibilidade de chuva isolada. Em Macapá (AP), a temperatura oscila de 24°C a 34°C sob muitas nuvens.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: municípios do Amazonas, Tocantins, Rondônia, Acre e sul/oeste do Pará.

Validade: sábado, 21/11/2026.

Principais riscos: descargas elétricas em áreas rurais, rajadas de vento localizadas e pistas escorregadias nas rodovias.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).