Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/11/2026 às 08h20

A mecanização da produção de café ganhou reforço na Linha 50, em Primavera de Rondônia, com a entrega de uma recolhedora à Associação APROLIC, realizada em 2025. O equipamento foi destacado pelo deputado estadual Jean Mendonça, do PL, como parte das ações voltadas ao fortalecimento da agricultura no município.

Entre os benefícios apontados pelo parlamentar estão a redução do esforço físico dos trabalhadores rurais, a otimização do tempo dedicado às atividades agrícolas e a melhoria das condições de produção. A utilização da máquina também busca proporcionar maior eficiência ao trabalho desenvolvido pelos agricultores.

Ao abordar a destinação do equipamento, Jean Mendonça ressaltou a importância de investimentos que atendam às necessidades das famílias que vivem no campo. Segundo o deputado, o apoio à produção rural também está relacionado à movimentação da economia e ao desenvolvimento de Rondônia.

A recolhedora foi destinada à APROLIC, associação localizada na Linha 50, com o objetivo de auxiliar os produtores nas atividades ligadas à cafeicultura. A iniciativa foi apresentada pelo parlamentar como uma medida de valorização do trabalho realizado pelas famílias rurais.