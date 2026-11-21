Por Assessoria

Publicada em 21/11/2026 às 08h47

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura torna público o resultado final da etapa de seleção dos projetos culturais inscritos na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), bem como o resultado da análise dos recursos apresentados pelos proponentes.

A divulgação marca mais uma etapa do processo de execução da política pública de incentivo à cultura, que tem como objetivo fortalecer a produção cultural, valorizar os artistas e fazedores de cultura e ampliar as oportunidades de acesso aos recursos destinados ao setor.

Os proponentes podem consultar a relação completa dos projetos selecionados, assim como o resultado dos recursos, nos documentos oficiais disponibilizados pela Fundação de Cultura e Juventude.

A Fundação reforça a importância de que todos os participantes acompanhem as publicações oficiais e fiquem atentos às próximas etapas e orientações referentes ao processo.