Por O MINUTO NOTÍCIAS

Publicada em 21/11/2026 às 08h54

A Corrida Internacional Marco Zero 2026 será realizada neste domingo, 22 de novembro, em Ji-Paraná, integrando as comemorações do aniversário de 49 anos do município.

A prova principal terá percurso de dez quilômetros e largada programada para as 6h, conforme regulamento oficial. A organização anunciou premiação total de R$ 304 mil e expectativa de participação de mais de cinco mil corredores.

A programação também inclui a Expo Marco Zero, de 20 a 22 de novembro, e a Marco Zero Kids, marcada para sábado (21). O evento reúne atletas de diferentes categorias, incluindo elite, participantes de Rondônia e público geral.

A corrida poderá ampliar a movimentação de hotéis, restaurantes, transportes e outros serviços durante o fim de semana. Entretanto, os resultados econômicos efetivos somente poderão ser avaliados após a realização do evento.

A organização orienta os participantes a observarem os horários específicos dos pelotões e o regulamento, que prevê possíveis ajustes em situações relacionadas à segurança e ao trânsito.