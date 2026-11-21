Por Newsrondonia.com

Publicada em 21/11/2026 às 08h50

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (20), em Porto Velho, suspeito de agredir a ex-companheira, de 29 anos, com golpes de enxada, socos e chutes. Segundo informações da ocorrência, as agressões aconteceram durante a madrugada, em uma residência no bairro Conceição, zona sul da capital.

O ataque teria ocorrido após a mulher decidir encerrar o relacionamento. Inconformado com a separação, o suspeito teria iniciado as agressões e dito “É agora!”, segundo o relato da ocorrência. A vítima conseguiu escapar e buscou ajuda em uma conveniência. Ela apresentava várias lesões pelo corpo, incluindo um corte profundo próximo ao olho esquerdo.

Após o socorro, a mulher foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde recebeu atendimento médico. Horas depois, funcionários da unidade hospitalar perceberam que o suspeito estava nas proximidades do hospital e acionaram a Polícia Militar.

Policiais do Setor 5A realizaram buscas na região e localizaram o homem a cerca de duas quadras do João Paulo II. Ele foi preso e, como também apresentava ferimentos nas pernas, encaminhado à UPA Sul para atendimento médico. De acordo com a avaliação de risco, há relatos de ameaças, perseguição, comportamento possessivo e agressões anteriores. O filho do casal, de três anos, também teria presenciado episódios de violência.

A mulher manifestou interesse em obter medidas protetivas de urgência. O caso foi encaminhado à autoridade policial e será investigado no contexto da Lei Maria da Penha, que prevê mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra mulheres.