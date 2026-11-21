Por assessoria

Publicada em 21/11/2026 às 09h06

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição extra do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (19), o Edital de Convocação nº 050/PMJ/2026, que convoca candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2023 para os cargos de Serviços Gerais, Farmacêutico e Supervisor Escolar.

Os convocados têm até o dia 17 de dezembro para apresentar a documentação necessária aos procedimentos de posse no quadro efetivo de servidores municipais.

É importante destacar que o envio da documentação deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, conforme as orientações estabelecidas no edital.