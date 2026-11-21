Por ASSESSORIA

Publicada em 21/11/2026 às 09h17

A Guarda Civil Municipal mantém presença na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot, no centro de Espigão d'Oeste. É um espaço onde circulam moradores, trabalhadores do comércio, crianças e famílias, e a presença dos agentes faz parte do cuidado com quem usa a praça no dia a dia.

Rondas a pé e de viatura, observação do movimento e atendimento a quem procura os agentes fazem parte dessa rotina. A presença visível da GCM reforça a prevenção e ajuda a manter a praça como lugar de convivência para todos.

Espigão d'Oeste está entre os poucos municípios de Rondônia que contam com Guarda Civil Municipal.

Guarda Civil Municipal de Espigão d'Oeste: uma instituição a serviço de quem vive, trabalha e passa pela cidade.