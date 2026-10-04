Acompanhe a apuração das eleições 2026 em tempo real pelo Rondônia Dinâmica

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 15h51

PORTO VELHO, RO - O Rondônia Dinâmica disponibilizou neste domingo (4) uma ferramenta para acompanhar em tempo real a apuração das eleições de 2026. O painel reúne os resultados da contagem de votos e permite ao eleitor acompanhar a evolução das principais disputas eleitorais diretamente pelo site.

A plataforma apresenta áreas específicas para governador, presidente, Senado, deputado federal e deputado estadual. Na disputa pelo Governo de Rondônia, aparecem os candidatos Expedito Netto, do PT; Pedro Abib, do MDB; Marcos Rogério, do PL; Samuel Costa, do PSB; Hildon Chaves, do União Brasil; e Adailton Fúria, do PSD.

Durante a apuração, o painel mostra a atualização dos votos e disponibiliza informações como percentual de votos válidos e totalização das seções eleitorais. Os dados apresentados pela ferramenta têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral.

A página dedicada à eleição incorpora o sistema de acompanhamento diretamente no conteúdo, permitindo que os números sejam consultados sem a necessidade de sair da reportagem.

O acompanhamento pode ser feito ao longo da apuração, com a atualização dos resultados conforme os votos forem sendo contabilizados.