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ELEIÇÕES 2026
Apuração ao vivo para senador de Rondônia em 2026
Acompanhe em tempo real os votos e resultados da disputa pelas duas vagas de Rondônia no Senado.
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Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em
04/10/2026 às 11h12
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