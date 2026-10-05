Orgulho do Madeira está perto de ganhar nova unidade de saúde

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 05/10/2026 às 16h40

A comunidade do Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho, está perto de ganhar uma nova Unidade de Básica de Saúde (UBS). A obra entrou na reta final e a expectativa é de que a estrutura amplie o acesso à saúde e leve atendimento médico para mais perto de casa.

A unidade deverá beneficiar mais de 16 mil pessoas e contribuir diretamente para a redução da demanda nas UPAs e policlínicas da região.

Quando estiver em funcionamento, a USF Orgulho do Madeira oferecerá consultas, visitas domiciliares, atendimento integral, serviços de enfermagem, coleta de preventivo, curativos, vacinação, acompanhamento de pacientes com hipertensão e diabetes, atendimento infantil, pré-natal e tratamento odontológico.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a unidade contará com quatro equipes de Saúde da Família e quatro equipes de Saúde Bucal, com atendimento das 7h às 19h.

“Após anos de espera, o Orgulho do Madeira está recebendo uma unidade de saúde próxima da comunidade. Isso representa saúde perto de casa e acesso a tratamentos médicos para quem precisa. Assim, a nossa cidade avança para garantir uma saúde de qualidade à população”.

A obra egue em ritmo acelerado para que a estrutura seja entregue à população o quanto antes. A ampliação da rede também será fortalecida pelo concurso público da Saúde em andamento em Porto Velho, que prevê novos profissionais para reforçar o atendimento nas unidades do município.