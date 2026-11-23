Por Notícias ao Minuto

Publicada em 23/11/2026 às 15h31

A detenção de um pai e sua filha por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, no estado de Washington, provocou indignação e levou manifestantes às ruas neste domingo (22).

A abordagem aconteceu no sábado (21), quando Ricardo Larrondo Mendoza e Sofia Hernandez Mejia se preparavam para embarcar em um voo da Alaska Airlines com destino à Califórnia, onde participariam do batizado de um familiar.

O momento foi registrado em vídeo por outros passageiros. Nas imagens, a jovem aparece gritando por ajuda enquanto os agentes realizam a detenção. A gravação circulou nas redes sociais e provocou reações de advogados, autoridades locais e representantes da comunidade imigrante.

O governador de Washington, Bob Ferguson, classificou as imagens como perturbadoras, criticou as práticas adotadas pelo ICE e defendeu o fim das operações da agência. A prefeita de Seattle, Katie Wilson, também se manifestou sobre o episódio.

ICE alega irregularidade migratória

Segundo o ICE, Ricardo, de nacionalidade mexicana, foi detido porque seu visto de permanência nos Estados Unidos havia expirado, o que representaria uma violação das regras migratórias do país.

Os advogados da família, no entanto, afirmam que Ricardo e Sofia vivem nos Estados Unidos desde 2015 e não possuem antecedentes criminais.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Sofia tem pouco mais de 20 anos e é casada com um cidadão norte-americano.

A advogada Olia Catala, que acompanha o caso, afirmou que os dois construíram suas vidas no país e destacou o histórico da jovem.

"Fizeram tudo corretamente e são pessoas instruídas. Ela frequentou o ensino superior, estudou na universidade e trabalhou em uma organização sem fins lucrativos. Nenhum deles tem antecedentes criminais. Por isso, é simplesmente de partir o coração", declarou.

Companhia aérea manifesta preocupação

A Alaska Airlines, responsável pelo voo em que pai e filha embarcariam, divulgou um comunicado manifestando preocupação com a abordagem dos agentes federais.

A empresa afirmou estar "preocupada com a atuação policial" e ressaltou seu compromisso de "tratar cada passageiro com dignidade e respeito".

Representantes do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma também informaram que pretendem entrar em contato com as autoridades federais para esclarecer as circunstâncias da operação.

A detenção ocorre em meio ao endurecimento da política migratória dos Estados Unidos desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025.

As operações do ICE, que incluem detenções, buscas e deportações de imigrantes em situação irregular, têm provocado protestos e aumentado a preocupação entre comunidades de estrangeiros que vivem no país.