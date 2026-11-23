Por ASSESSORIA

Publicada em 23/11/2026 às 15h44

A magia do Natal já tomou conta de Rolim de Moura. A abertura oficial do Natal de Luz 2026, realizada na noite de sábado (21), na Praça Durvalino de Oliveira, marcou o início de uma programação especial preparada para proporcionar momentos de alegria, cultura e confraternização às famílias do município. Com iluminação temática, atrações culturais, personagens tradicionais e apresentações artísticas, o espaço se transformou em um ambiente de celebração e encontro para moradores e visitantes.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Aldo Júlio, do deputado estadual Alan Queiroz, do vice-prefeito Alcides Rosa, secretários municipais, vereadores e outras autoridades. A chegada do Papai Noel, da Mamãe Noel e do personagem Zé Gotinha, acompanhada de uma queima de fogos, apresentações culturais e shows, marcou uma noite de encanto e participação popular. Além disso haverá programação artística e cultural nos finais de semana, com a presença do Papai Noel, na casa do Papai Noel decorada especialmente para receber a criança para fotos e diversão.

A fundação de cultura e juventude (FUNCJ) prepara novidades para os próximos dias. Novos enfeites e elementos decorativos serão instalados na Praça Durvalino de Oliveira ao longo da programação, garantindo que o espaço receba novidades e continue surpreendendo quem visitar o local durante as festividades. Além disso muitas apresentações ocorrerão aos finais de semana O presidente da FUNCJ, Bruno Gubert, informou que em dezembro o distrito Nova Estrela receberá o acendimento das luzes de Natal, ampliando o alcance das comemorações e levando o clima natalino único distrito de Rolim de Moura.

Durante a abertura, o prefeito Aldo Júlio parabenizou as equipes responsáveis pela organização e preparação do evento e agradeceu ao deputado estadual Alan Queiroz pela destinação de emenda parlamentar que contribuiu para tornar possível a realização do Natal de Luz.

A programação é resultado de uma parceria institucional entre a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Fundação de Cultura e Juventude (FUNCJ), e o Governo de Rondônia, com recursos de emenda parlamentar do deputado Alan Queiroz, viabilizados por meio da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR).

O Natal de Luz 2026 seguirá até o dia 5 de janeiro de 2027, mantendo a Praça Durvalino de Oliveira como principal ponto de encontro das comemorações de fim de ano em Rolim de Moura.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização da cultura, o incentivo às manifestações artísticas e a oferta de espaços públicos preparados para receber a população. Com novas atrações, novidades na decoração e a chegada da programação também ao distrito de Nova Estrela, Rolim de Moura celebra o Natal com um convite especial: viver a cidade, compartilhar momentos e renovar a esperança.